La communauté iranienne de Winnipeg déplore une « seconde Mahsa Amini »

Une vingtaine de membres de la communauté iranienne du Manitoba se sont rassemblées dimanche devant le Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg pour protester contre les méthodes du régime de Téhéran.

Un an après le décès qui a soulevé l'indignation au niveau international, la communauté iranienne déplore une seconde Mahsa Amini en référence à une jeune de 22 ans décédée le 16 septembre 2022 après son arrestation par la police à Téhéran.

Le 4 octobre dernier, des militants pour les droits de la personne ont affirmé qu’Armita Geravand, une Iranienne de 16 ans, était hospitalisée dans un état critique suite à une confrontation avec des agents du métro de Téhéran.

D’après eux, une confrontation aurait éclaté puisque la jeune femme ne portait pas le hijab, un foulard couvrant les cheveux dont le port est obligatoire en Iran depuis 1979.

Cette version des faits est contestée par les autorités iraniennes.

Il y a un mois, des rassemblements ont eu lieu partout dans le monde pour souligner le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, figure de proue d’un vaste mouvement de protestation contre les répressions infligées par le gouvernement iranien.

Les terroristes du CGRI doivent être mis sur la liste , scandaient les participants au rassemblement, en allusion à la demande répétée pour qu’Ottawa considère le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) comme une organisation terroriste.

La chose la plus importante que pourrait faire le peuple iranien serait de faire tomber le gouvernement de la République islamique d’Iran , estime Saeid Ghavanni, membre de l’Association iranienne du Manitoba.

Ouvrir en mode plein écran Saeid Ghavanni, membre de l’Association iranienne du Manitoba, espère que le rassemblement enverra un message de soutien et d'espoir au peuple iranien. Photo : Radio-Canada / Prabhjot Singh Lotey

Ce régime, en place depuis 1979, est la source de toutes les attaques terroristes au Moyen-Orient , ajoute-t-il.

Selon lui, il est arrivé la même chose à Armita Geravand qu’à Mahsa Amini.

Toutefois, cette fois-ci, le régime est très bien préparé. Ils ont évité que la presse fasse des reportages et ils ont fait en sorte que la famille [d’Armita Geravand] accorde une fausse entrevue à la télévision d’État, ce qu’ils ont largement diffusé , affirme-t-il.

Mohammad Pasha Khoshkebari, l’un des organisateurs du rassemblement, a vécu en Iran jusqu’à l’âge de cinq ans.

Pour lui, la mort de Mahsa Amini a été le catalyseur d’un mouvement global et il estime que ce qui est arrivé à Armita Geravand est loin d’être un cas isolé.

Ce que nous voyons aujourd'hui est en réalité la conséquence de 44, 45 ans d'oppression. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'agit d'une accumulation de longue date.

Plusieurs générations d'enfants et d'adultes ont vu la situation en Iran se dégrader de plus en plus , affirme le jeune homme de 17 ans.

Je suis convaincu que même si une seule personne en Iran regarde ces manifestations, il verra que toute une communauté internationale les soutient , déclare-t-il.

Avec des informations de Reuters