Plus d’une semaine après les attaques meurtrières du Hamas en Israël, les inquiétudes des communautés palestinienne et juive de Washington demeurent vives. Plusieurs de leurs membres craignent pour leur sécurité et pour celle de leurs familles restées au Proche-Orient.

Le Musée du peuple palestinien tient dans un petit local, situé dans un quartier tranquille de la capitale américaine. Aux murs sont affichés des photos, des toiles et des textes qui évoquent des pans de l’histoire palestinienne. Cet après-midi-là, Leïla anime une visite guidée des lieux devant une quinzaine de visiteurs. Elle parle avec enthousiasme de la Palestine, dont elle est originaire, tout en dissimulant tant bien que mal les craintes qui l’habitent depuis plusieurs jours.

En marchant jusqu'au Musée aujourd'hui, j'étais très nerveuse à l'idée que des gens soient ici pour tenter de nous faire taire ou pour nous faire du mal uniquement en raison de qui nous sommes. Ça m’inquiétait beaucoup.

Depuis les attaques du Hamas sur Israël, il y a plus d’une semaine, Leila affirme qu'elle sent une animosité croissante envers les Palestiniens aux États-Unis. Sa voix se fait rauque lorsqu’elle évoque le sentiment d’injustice qui l’habite. Ça fait mal, parce que nous mourons nous aussi. Le fait que le Hamas existe ne signifie pas que nous sommes le Hamas ou que nous sommes des terroristes , dénonce-t-elle.

Même si elle convient que le moral est bas au sein de la communauté palestinienne de Washington, elle continue à faire du bénévolat au Musée, qu’elle décrit comme son safe space (espace sécuritaire).

Ce terme revient dans la bouche de Bshara Nassar, qui en est le fondateur et le directeur. Il contemple avec un mélange de fierté et de tristesse le local qui abrite l’établissement muséal. Nous avons peur. J’ai peur pour ma famille, qui est à Bethléem, en Cisjordanie , explique-t-il.

Mais ici aussi, nous avons peur d'éventuelles représailles ou d'actes racistes contre les Palestiniens.

Bshara Nassar, fondateur et directeur du Musée du peuple palestinien

Un sabbat sous haute sécurité

À plusieurs kilomètres de là, dans le sud de la ville, une trentaine de croyants se rassemblent au Centre juif Chabad East DC. Exceptionnellement, un brunch sera servi après le service religieux. Mais un élément contraste avec le caractère festif de l’activité : la présence d’un policier armé à la porte.

On a toujours un garde de sécurité à l’entrée, affirme le rabbin, Yitzy Ceitli. Mais un policier, c’est plus rare. En ce jour du sabbat, il insiste : C’est le moment d’être fort et de se soutenir. C’est un bon moment pour nous rassembler, pour ceux qui le veulent.

La salle où a lieu le service religieux au Centre juif Chabad East DC, à Washington

La semaine dernière, les autorités ont annoncé l’augmentation de la présence policière autour des lieux de culte juifs et des écoles de confession juive dans la région de Washington. Ils n’ont toutefois pas décelé de menace concrète à un endroit en particulier.

Malgré tout, le jeune Matty, 17 ans, affirme qu'il sent une animosité envers les personnes de confession juive. On se fait beaucoup plus dévisager que d’habitude dans les rues. Il faut être prudent. Il raconte avec un flegme désarmant qu’un passant lui a renversé une bière sur le corps alors qu’il marchait dans la rue plus tôt cette semaine à New York. Il ajoute que dans la même ville, son amie s’est fait cracher dessus. Il se réconforte en se souvenant que plusieurs membres de sa famille et ses amis, qui vivent en Israël, sont en sécurité.

Ça va bien aller. On sent beaucoup d’unité dans la communauté.

Même son de cloche du côté de Jamie, affairé à la préparation du brunch. Dans la communauté juive américaine, il y a de la solidarité, de l’unité. Mais cet étudiant universitaire sent que le climat social est plus tendu. Et pourtant, tous les Juifs ne sont pas sionistes. Je ne me considère pas du tout comme un grand sioniste, lance-t-il. Mais il y a des gens qui n’aiment tout simplement pas les Juifs.

Il jette un coup d'œil au ragoût qui mijote en vue du brunch, puis il monte à l’étage, où ses coreligionnaires ont commencé la lecture de la Torah.