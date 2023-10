Le festival Zero Déchet s'est déroulé dimanche à Saint-Jean de Terre-Neuve. Un rassemblement inspirant pour les personnes déterminées à avoir un impact positif sur l'environnement.

Diego Toledo aurait préféré ne pas attendre jusqu'à 2023 pour que le premier festival zéro déchet se tienne.

En 2023, si on n’est pas dans le développement durable, dans le zéro déchet, si on n’a pas au moins les connaissances de base, on est déjà trop tard , dit le directeur général d’Horizon TNL , un réseau de promotion de développement économique.

Mais mieux vaut tard que jamais, enchaîne-t-il. C’est bon qu’on commence et j’espère que ça va prendre en force, et qu’il y aura d’autres événements semblables. Et que ça va créer une conscience pour ce qui est du développement durable.

L'événement comprenait plusieurs activités offertes sous le thème de la réduction des déchets. On y a croisé des ateliers de compostage, d’habitudes vertes et de réparation de vélos.

Une collecte de déchets néfastes pour l’environnement, comme les piles, était aussi offerte.

Ouvrir en mode plein écran Jacob David Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Réduire ses déchets est important pour Jacob David. Bien que ça demande un effort minimal, il y a moyen d’intégrer la chose à sa vie de tous les jours.

Ça devrait être un défi, mais aussi un plaisir de se dire : ah, je peux faire ça bien,mais telle autre personne le fait encore mieux, fait qu’on essaie de se faire un petit peu une compétition vertueuse. Si on le voit comme ça, je pense qu’on peut avoir un monde qui est plus vert, et qui est plus créatif déclare-t-il.

D’après le reportage de Kyle Mooney