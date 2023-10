Sécurité nautique et protection des plans d’eau : les villes pourront agir plus vite

Les municipalités qui souhaitent imposer des règles sur leurs lacs et leurs rivières pour assurer la sécurité des citoyens ou l’équilibre des écosystèmes pourront le faire plus rapidement et plus facilement, en raison de la modification d'une loi fédérale.

Au lac Kénogami, à Saguenay, il n’est pas rare d’apercevoir des bateaux et des motomarines qui avancent à pleine vitesse. L’Association pour la protection du lac Kénogami, qui comprend 1000 membres, espère depuis longtemps que des mesures soient prises. En attendant, elle fait ce qu’elle peut.

Depuis deux ans, on a quand même mis 3000 $ pour faire installer des affiches pour demander au monde de ralentir , dénonce le président du regroupement, Michel Bergeron.

Ouvrir en mode plein écran L’Association pour la protection du lac Kénogami souhaite qu’une limite de vitesse soit imposée aux propriétaires de bateaux, comme l’explique son président, Michel Bergeron. Photo : Radio-Canada / Alexandra Duchaine

Les élus municipaux de la ville ont les mains liées; ils ne peuvent imposer des limites de vitesse, car c’est une compétence fédérale. Ils peuvent toutefois adresser une demande en ce sens au fédéral.

Les municipalités du Québec qui souhaitent légiférer la navigation sur leurs lacs et rivières doivent se tourner vers Transports Canada. Jusqu’ici, ces dernières devaient s’armer de patience puisque Ottawa pouvait mettre des années à étudier les dossiers.

Avant, on pouvait s'attendre à au moins deux ans de procédures au niveau national avant d'obtenir l'autorisation. Maintenant, ça va se faire dans quelques mois seulement grâce aux changements qu'on a faits sur la Loi sur la marine marchande , explique Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national, en entrevue à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Claude Bibeau. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / David Lipnowski

Jeudi, la députée de Compton—Stanstead a annoncé que le processus d’acceptation est désormais accéléré. Transport Canada n’a plus besoin de mener de longues consultations publiques pour approuver les nouvelles mesures que souhaitent mettre en place les villes sur leurs points d’eau. Le ministre Pablo Rodriguez peut désormais approuver des demandes par décret.

Publicité

Il n’y aura plus de consultations à l’échelle nationale. C’est un enjeu local, les décisions peuvent être prises au niveau local, mais avec la bénédiction de Transports Canada qui doit s’assurer que tout a été fait de manière raisonnable. Ça donne plus de légitimité, disons aux municipalités , note Marie-Claude Bibeau.

Satisfactions

Jimmy Bouchard, le conseiller municipal de Saguenay qui représente les riverains du lac Kénogami et qui a milité auprès du gouvernement afin d’obtenir plus de latitude, ne cache pas sa joie. Assurément, je vois ça comme une excellente nouvelle. Ça va permettre aux municipalités de mieux contrôler la gestion de la navigation sur les cours d'eau , lance-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Jimmy Bouchard est le conseiller municipal du district #1. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

De son côté, la mairesse de Labrecque, Marie-Josée Larouche, n’en pense pas moins. C’est une excellente nouvelle, parce que la protection de notre lac, c’est une de nos priorités. En ayant cette nouvelle loi, ça va nous permettre d’agir plus rapidement, d’être plus efficaces également dans nos milieux. Parce que chaque lac à ses enjeux, ses problématiques et qu’on va pouvoir se concentrer sur ce qui nous préoccupe.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Labrecque, Marie-Josée Larouche. Photo : Radio-Canada / Jésica Savard

À Labrecque, énormément de villégiateurs fréquentent le lac qui porte le même nom. Il y a de plus en plus d’utilisateurs. Il y a des bateaux à moteur, des Sea-Doo, des kayaks, des gens qui viennent de l’extérieur , remarque-t-elle, avant de mentionner que l’étendue d’eau doit souvent conjuguer avec des concentrations importantes d’algues bleues.

Ouvrir en mode plein écran Le lac Labrecque. Photo : Radio-Canada / Jésica Savard

Notre lac est sensible. On veut le protéger.

Inquiétudes

Le maire de Saint-Félix-d’Otis, quant à lui, est inquiet que les changements amènent la privatisation de plusieurs plans d'eau. Pierre Deslauriers raconte avoir subi des pressions de la part de riverains qui désiraient limiter l’accès au lac Otis. Selon lui, il peut être difficile pour certains élus de résister à la volonté de citoyens qui voudraient proposer à Ottawa des mesures en leur faveur.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saint-Félix-d'Otis, Pierre Deslauriers. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

On va peut-être en venir au fait qu'il y a des gens qui vont faire des pressions auprès des municipalités ou encore il va y avoir des conseils qui vont avoir une majorité de personnes en bordure des plans d'eau qui voudront enlever l'accès à la population , craint-il.

Dans les petites municipalités, on est à proximité de la population et des fois il y a des personnes qui changent d’idée en subissant des pressions. Des fois, ça vient même de nos amis.

Même son de cloche chez Nautisme Québec. Je vous dirais que c'est une réaction d'inquiétude en fait par rapport à la possibilité pour les municipalités de rapidement privatiser ou limiter l'accès aux plans d'eau pour des raisons de préférence ou pour privilégier les citoyens qui habitent autour de ce plan d'eau au détriment d'autres populations , indique la directrice générale de l’organisation, Josée Côté.

La ministre Marie-Claude Bibeau se fait toutefois rassurante. Elle affirme qu'avant de soumettre une demande, les municipalités devront mener des consultations publiques, obtenir un consensus, puis adopter une résolution. Elles devront aussi démontrer qu'il est nécessaire de réglementer, soit pour éviter des accidents ou la détérioration des écosystèmes aquatiques. D’autres solutions devront aussi avoir été testées.

Il faut qu'il y ait une problématique prédéfinie, on veut toujours privilégier le libre accès à nos plans d'eau, mais de façon sécuritaire et en protégeant l'environnement [...] Le processus a été allégé, mais ça demeure un processus sérieux.

Compétence fédérale

L'Union des municipalités du Québec (UMQ) voudrait qu’Ottawa aille plus loin. Joé Deslauriers, le président du caucus des municipalités locales, milite depuis plusieurs années pour rapatrier les pouvoirs en matière de législation de la navigation.

Ultimement, ce que souhaite le milieu municipal, et l'UMQ défend le dossier depuis 2018, c’est rapatrier ces pouvoirs-là. On espère qu’on sera entendu lors du processus de consultations.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Saint-Donat, Joé Deslauriers, est également le maire de Saint-Donat. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Élisa Serret

Si Transports Canada peut approuver une demande municipale par décret, cette mesure est toutefois temporaire, le temps que soit révisée la loi de manière définitive. Pour ce faire, des consultations sont en cours.