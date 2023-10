Des immigrants célèbrent leur foi à la cathédrale de Chicoutimi

L’Église catholique est peut-être en déclin au Québec, mais le groupe des Jeunes chrétiens internationaux de Chicoutimi laisse penser le contraire. Chaque mois, plusieurs Africains célèbrent la foi dans l'enthousiasme et la bonne humeur. Une occasion pour eux de tisser des liens et de garder leur communauté bien vivante.

Dans la petite chapelle qui se trouve à l'arrière de la cathédrale Saint-François-Xavier-de-Chicoutimi, une cinquantaine de personnes issues de l'immigration étaient réunies dimanche.

Une fois par mois, le groupe célèbre la parole de Dieu. L'ambiance est à la fête alors que tout le monde se laisse bercer par la chorale qui anime la salle.

Une occasion qui leur permet aussi de garder vivants les liens de leur communauté.

Ça fait cinq ans que je suis là et quand on allait à l'église, on rentrait, il n'y avait rien, on ne savait même pas qu'il y avait des personnes d'autres communautés ici, mais maintenant, c'est différent , a expliqué Charlotte Soropogui, une participante.

Ouvrir en mode plein écran C'est l'occasion pour ces communautés culturelles de se retrouver un dimanche par mois. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

De son côté, l’abbé Pierre Bergeron voit cette effervescence d'un bon œil. Si l'Église catholique vit un déclin depuis des décennies, son avenir pourrait bien être assuré par les communautés culturelles, selon lui.

C'est un signe de grande espérance, ce groupe-là. On ne se le cachera pas, au Québec, on vit un déclin au niveau de la foi chrétienne, puis c'est certain que ça fait partie de la solution. Toute cette belle foi qu'on retrouve, ces jeunes de l'extérieur, on pense qu'avec le temps, ça va avoir un effet positif sur l'évangélisation des gens d'ici.

Un avis partagé par le chef de la chorale.

Ce travail, à mon avis, va prendre un peu de temps pour relever, mais on est aussi là pour ça, pour contribuer à ce retour , a affirmé Alfred Banoua.

Une place importante pour la musique

Pour plusieurs d'entre eux, la musique occupe une place importante dans la célébration de la foi.

Chanter, c'est prier deux fois et même dans la Bible, il y a des chants de louanges , a mentionné un membre de la chorale.

C'est un moyen de se rapprocher du Seigneur en fait. Et comme on l'a dit, chanter c'est prier deux fois , a ajouté un autre.

Parler, jaser, danser : ça rajoute un peu quelque chose dans la vie quotidienne du Québec , a indiqué un participant.

Des moments précieux qui leur permettent, même s'ils se trouvent à des milliers de kilomètres de leur pays d'origine, de se sentir à la maison.