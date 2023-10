Les populations de chauves-souris ont « chuté » au Manitoba depuis l'arrivée dans la province du syndrome du museau blanc, un champignon mortel pour le mammifère volant.

Selon le biologiste à l'Université du Manitoba Craig Willis, le premier cas du syndrome a été détecté en 2018 au Manitoba. Des millions de chauves-souris sont mortes depuis son arrivée en Amérique du Nord en 2006.

Cette semaine, le laboratoire du biologiste spécialisé en recherche sur les chauves-souris a été l'hôte de plusieurs conférences de chercheurs venant de partout en Amérique.

On voit le syndrome partout où on a regardé en province , note-t-il.

Le syndrome du museau blanc est causé par un champignon qui s'attaque à la peau dénuée de poil sur le nez, les oreilles ou les ailes des chauves-souris qui hibernent l'hiver.

Le champignon amène les animaux à utiliser leurs réserves d'énergie trop rapidement, ce qui peut les affamer et causer leur mort.

Les populations de chauves-souris dans la province ont chuté

Craig Willis explique que dans la réserve écologique des Cavernes du lac St. George, où le syndrome a été détecté pour la première fois au Manitoba, la population a diminué pour atteindre environ 20 % du nombre de chauves-souris qui y hibernaient auparavant.

Quand on se soucie de ses animaux et qu'on les voit souffrir et mourir à cause d'une maladie probablement introduite en Amérique du Nord par des humains, c'est frustrant, triste et difficile à accepter , lâche-t-il.

Une grande menace

Les effets du syndrome du museau blanc sont étudiés dans plusieurs pays et ils ont été un des sujets de discussion des chercheurs lors des conférences organisées à l'Université du Manitoba, qui ont pris fin dimanche.

Un chercheur du Mexique, Rodrigo Medellin, explique que le syndrome est une des plus grandes menaces pour le mammifère volant, en plus de la destruction de son habitat.

Toutefois, il précise que le champignon causant la maladie préfère le froid , ce qui protégera peut-être les chauves-souris mexicaines.

Quand le champignon arrivera au Mexique, je ne crois pas et j'espère que nous n'aurons pas les taux de mortalité élevés qui ont été observés [au Manitoba].

Un chercheur du Mexique, Rodrigo Medellin, explique que le syndrome est une des plus grandes menaces pour le mammifère volant.

Pour sa part, Craig Willis espère que les populations de chauves-souris manitobaines se stabiliseront. Il a pu l'observer aux Cavernes du lac St. George, où la population reste stable avec 2500 individus.

J'espère que nous avons passé l'étape où les populations chutent de manière importante et qu'elles pourront s'en remettre si nous posons les bons gestes , note le biologiste.

Dans l'est de l'Amérique du Nord, où le syndrome est apparu, les populations de petites chauves-souris brunes, qui se trouvent sur la liste des espèces en péril au Manitoba, (Nouvelle fenêtre) commencent à se rétablir.

Pour tenter de trouver des solutions à la maladie, Craig Willis a utilisé des nids chauffés pour les petits mammifères. En leur fournissant un milieu de vie adapté, il espère que les populations récupéreront plus rapidement des effets du syndrome.

Cependant, le biologiste rappelle que pour protéger ces animaux, il faut protéger leur environnement. Il invite par ailleurs les Manitobains à signaler les colonies de chauves-souris sur chauve-souris.ca (Nouvelle fenêtre), pour aider les chercheurs à installer des nids.

Avec les informations de Rachel Ferstl