Pendant une semaine, une centaine d'agents de la faune sont dépêchés dans les forêts publiques pour aller à la rencontre des chasseurs afin de rappeler le code de conduite et la réglementation qui entourent l'activité.

La Protection de la faune du Québec a lancé, vendredi, une grande campagne de sensibilisation à la chasse à l'original au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Des agents de la faune arpentent donc les routes forestières à la rencontre de ses visiteurs. Alors que la chasse à l'orignal avec une arme à feu bat son plein, les agents veulent s'assurer que les règles de sécurité et d'abattage sont bien respectées.

Les gens qui arrivent sont armés, donc on les vérifie pour ça et après on va s’assurer de la conformité, par exemple : est-ce que les armes à feu sont chargées, est-ce qu’ils ont des permis de chasse et j'en passe , explique le lieutenant à la Protection de la faune du Québec, Sylvain Marois.

Sylvain Marois est lieutenant à la Protection de la faune du Québec.

La mission, baptisée l'opération Panache, se tient alors que des milliers de personnes visitent les forêts de l’Est-du-Québec.

Il y a 42 000 chasseurs qui vont venir sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie en une semaine pour tenter de tuer. Il y a plus de 8 000 orignaux qui vont être abattus en une semaine , souligne M. Marois.

Il précise que le nombre d’animaux chassés durant cette courte période de chasse justifie la campagne entamée par les agents de la Protection de la faune du Québec.

Plus de 900 infractions de braconnage ont été verbalisées dans l'Est depuis 2019. Les agents de la faune misent donc cette année sur la sensibilisation à travers cette campagne d'envergure.

Habituellement, on travaille plus sur le gibier qui a été abattu et le braconnage. Maintenant, on vient expliquer aux gens que nous sommes là et que la ressource est encore vivante, donc qu’ils doivent faire attention , ajoute Sylvains Marois.

Les agents vérifient les permis de chasse, les armes à feu non chargées dans le véhicule, le port du bon équipement, comme la tenue orange, au cœur d'une forêt publique à Saint-Antonin.

Une démarche qui assure aux adeptes de la chasse que la pratique est bien encadrée. Pour nombre d'entre eux, la présence des agents est rassurante.

C'est comme dans n'importe quoi, les polices sont là pour faire respecter la sécurité de la population dans la ville et la police des forêts est là pour ça aussi , affirme le chasseur rencontré par les agents de la faune, Pierre-Luc Michaud.

D'ici la fin de la chasse à l'original prévue dimanche prochain, les chasseurs peuvent signaler de façon confidentielle toutes mauvaises pratiques à SOS BRACONNAGE.

