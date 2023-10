Les syndiqués d’Unifor chez GM votent à 80 % pour une nouvelle entente

Le plus grand syndicat du secteur privé au Canada a annoncé que les travailleurs de General Motors (GM) ont signé une nouvelle convention collective de trois ans et que 80,5 % d'entre eux l'ont ratifiée lors d'un vote en ligne et en personne.

La convention récemment négociée couvre plus de 4300 travailleurs de l'usine d'assemblage d'Oshawa, de l'usine de groupes motopropulseurs de St. Catharines et du centre de distribution de pièces de Woodstock, en Ontario.

La présidente nationale d'Unifor, Lana Payne, a exprimé sa fierté de la solidarité des travailleurs de GM tout au long de la grève et de la ratification de la convention collective.

Cet accord reflète une véritable négociation collective, a déclaré Mme Payne dans un communiqué dimanche. Notre objectif était d'apporter plus de justice et d'équité dans les lieux de travail de l'automobile et d'améliorer les conditions de travail pour tout le monde. Nous y sommes parvenus.

General Motors a accepté de respecter les conditions fixées par le contrat de Ford environ 12 heures après que les membres d'Unifor ont déclenché une grève, la semaine dernière, à l'usine d'assemblage de GM à Oshawa, à l'usine de propulsion de St. Catharines et au centre de distribution de pièces de Woodstock.

Une entente semblable à celle conclue chez Ford Motor

Les termes de l'accord correspondent à ceux convenus le mois dernier chez Ford Motor, où 54 % des membres du syndicat ont voté en faveur de l'accord.

L'accord réduit la grille de progression salariale de huit à quatre ans, réduisant ainsi le temps nécessaire aux travailleurs pour atteindre le taux de rémunération le plus élevé. Le syndicat a déclaré que cela est particulièrement important pour les travailleurs de l'usine de montage d'Oshawa, où la majorité d'entre eux ont été embauchés lors de la réouverture de l'usine, en 2021.

Les salaires des travailleurs de haut niveau dans le secteur de la production doivent augmenter de 20 % et de 25 % pour les métiers spécialisés. L'accord rétablit également l'allocation du coût de la vie pour la première fois depuis 2008 afin de protéger les salaires des travailleurs des pressions inflationnistes. Il octroiera aux retraités une nouvelle allocation de santé universelle trimestrielle.

L'accord vise également à aider de nombreux travailleurs à temps partiel dans les installations de GM à occuper des postes permanents à temps plein.

Unifor va maintenant se concentrer sur l'obtention des mêmes conditions avec Stellantis.

Cette entreprise compte plus de 8000 employés répartis dans deux usines d'assemblage et dans une usine de moulage.

Mme Payne a dit qu'elle s'attend à des négociations plus difficiles à venir.