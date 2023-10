Pourquoi le mouvement séparatiste sikh au Canada inquiète-t-il l’Inde?

En juin, le premier ministre Justin Trudeau a affirmé qu'il y avait des « allégations crédibles » que le gouvernement indien a été impliqué dans le meurtre du militant sikh canadien Hardeep Singh Nijjar. Depuis, le Canada se retrouve au cœur d'une crise géopolitique.

L'Inde a rejeté les allégations de M. Trudeau, qualifiant le Canada de refuge pour terroristes, extrémistes et activités anti-indiennes . Elle a également accusé M. Nijjar, partisan actif de la création d'un État sikh indépendant appelé Khalistan dans la région du Pendjab, de diriger un groupe séparatiste militant, une accusation que ses partisans réfutent.

Les tensions entourant le mouvement du Khalistan, en Inde et à l'étranger, remontent à des décennies, mais des experts estiment que le Canada est le bastion le plus fort du mouvement, ce qui fait du pays la cible de vives critiques de l'Inde. Les allégations de M. Trudeau sur l'implication de l'Inde dans le meurtre de M. Nijjar ne font qu’exacerber la situation, disent-ils.

La situation n’est pas simple. Par exemple, les Sikhs canadiens ne sont pas tous d’accord à propos du Khalistan. De plus, le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, qui lui-même est Sikh, demande à ce que les émeutes anti-sikhes de 1984 en Inde soient reconnues comme un acte de génocide. Aussi, la définition de la liberté d’expression diverge entre l’Inde et le Canada.

Une longue histoire

Les préoccupations de l'Inde concernant ce qu'elle appelle l'extrémisme sikh ne datent pas d'hier.

En 2012, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde avait évoqué avec le premier ministre de l'époque, Stephen Harper, la résurgence de la rhétorique anti-indienne au Canada . M. Harper a soutenu à l’époque une Inde unie , mais il a aussi réaffirmé le droit à l’expression individuelle au pays.

Nous ne pouvons pas interférer avec le droit à la liberté d'expression politique , avait alors déclaré M. Harper, notant que le mouvement était marginal dans la diaspora indienne au Canada.

Or, en 2018, M. Trudeau a répondu de manière similaire. Nous sommes unanimes au sein du gouvernement sur le désir d’avoir une Inde unie et forte , avait-il déclaré. Il avait aussi assuré le chef du Pendjab que son gouvernement ne soutenait en aucun cas la violence ou l’extrémisme ni au Canada ni ailleurs dans le monde, mais que les Canadiens respectent la liberté de parole et une grande diversité de points de vue.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre canadien Justin Trudeau lors d'une rencontre bilatérale avec son homologue de l'Inde, Narendra Modi, au G20 en 2023. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Une petite partie de la communauté

Le Canada compte la plus grande population de confession sikhe en dehors de l'Inde - environ 770 000 personnes - soit environ 2,1 % de la population canadienne. Cependant, il n'y a pas de consensus au sein de la communauté sur la nécessité d'un État sikh indépendant, selon Baljit Nagra, professeure de criminologie spécialisée dans les relations raciales à l'Université d'Ottawa.

Il n'y a qu'une petite partie de la communauté qui soutient le Khalistan , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le territoire du Pendjab a été divisé entre le Pakistan et l'Inde lors de l'indépendance de ces pays en 1947. Certains séparatistes espèrent former un pays qui prendrait des terres des deux côtés de la frontière, alors que d'autres désirent rester du côté indien. Photo : Radio-Canada

Cette adhésion a commencé à croître dans les années 1980 à la suite des émeutes meurtrières anti-sikhes en Inde. Ces violences avaient suivi l'assassinat de la première ministre indienne Indira Gandhi par ses gardes du corps sikhs, en 1984, après qu'elle eut ordonné une attaque militaire contre le Temple d'Or à Amritsar pour chasser les nationalistes sikhs. Il y aurait eu de 3000 à 8000 morts durant les émeutes.

L’événement a renforcé le mouvement du Khalistan en Inde et au Canada, selon Satwinder Bains, directrice de l'Institut d'études sud-asiatiques de l'Université de la Fraser Valley en Colombie-Britannique.

Mme Bains soutient que l'orientation du Canada vers le multiculturalisme plutôt que l'assimilation a permis aux Sikhs immigrants de conserver leur culture et de maintenir des liens étroits avec leur pays d'origine, même en période trouble. Elle ajoute que certains envoient de l'argent pour soutenir des factions plus militantes du mouvement du Khalistan.

Des politiciens sikhs au Canada

Les Sikhs canadiens sont également actifs en politique. Ceux-ci ont parfois mis en évidence certaines causes que l'Inde préférerait ignorer.

Le chef du NPD fédéral, Jagmeet Singh, qui est de confession sikhe, a passé une grande partie de sa vie politique à tenter de faire reconnaître les émeutes de 1984 en Inde comme un acte de génocide.

Une motion condamnant les émeutes comme un génocide a été adoptée en Ontario en 2017. En 2018, M. Singh a déclaré que la même chose devrait être faite au niveau fédéral.

L’ancien ministre canadien de la Défense, Harjit Sajjan, lui aussi de confession sikhe, a d’ailleurs été accusé par le ministre en chef de la province du Pendjab d’être un militant du Khalistan, en 2017.

Ouvrir en mode plein écran Harjit Sajjan est le député libéral de Vancouver-Sud. Il est aujourd'hui ministre de la Protection civile et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada. (Archives) Photo : The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Symbolique violente

Lors d'une récente visite à Washington, le ministre des Affaires étrangères indien, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré que les actes violents perpétrés par des séparatistes sikhs étaient normalisés au Canada au nom de la liberté d'expression .

Nous ne pensons pas que la liberté d'expression s'étende à l'incitation à la violence, c'est une mauvaise utilisation de la liberté; ce n'est pas une défense de la liberté , a-t-il déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Affaires étrangères indien, Subrahmanyam Jaishankar, vu ici lors d'une présentation à l'assemblée générale annuelle des Nations unies, à New York. (Archives) Photo : afp via getty images / BRYAN R. SMITH

Neilesh Bose, professeur d'histoire à l'Université de Victoria, explique que l'Inde s'oppose à la symbolique violente affichée par ceux du mouvement séparatiste.

Par exemple, le ministre des Affaires étrangères de l'Inde a critiqué le Canada pour un char allégorique lors d'un défilé en juin à Brampton, en Ontario, qui représentait l'assassinat de 1984.

Ouvrir en mode plein écran Un tableau du défilé sikh du 4 juin 2023 à Brampton représentait l'assassinat de l'ancienne première ministre indienne Indira Gandhi. Photo : X/@BalrajDeol4

Il y a également eu de multiples manifestations devant les consulats indiens au Canada cette année, au cours desquelles les manifestants ont brûlé des drapeaux indiens et piétiné des découpes en carton du premier ministre indien Narendra Modi.

Ouvrir en mode plein écran Des partisans du Khalistan ont piétiné une silhouette en carton de Narendra Modi lors d'une manifestation au consulat général de l'Inde à Toronto le mois dernier. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

​​ Je pense que la menace posée à l'Inde est souvent exagérée , déclare M. Bose, mais l'Inde a des raisons de voir le mouvement de cette manière, surtout compte tenu de l'histoire plus longue du mouvement du Khalistan et d'événements tels que l'attentat d'Air India en 1985 .

De plus, l'organisation pro-Khalistan Sikhs for Justice, que l'Inde a désignée comme groupe terroriste, a organisé plusieurs référendums non officiels au Canada et dans d'autres pays demandant si une patrie sikh indépendante devrait être créée dans le nord de l'Inde.

De plus, M. Nijjar était actif dans l'organisation, au Canada, de ces référendums.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de la communauté sikhe à Surrey marchent devant une bannière du référendum sur la création du Khalistan, en septembre 2023. La bannière rend également hommage à Hardeep Singh Nijjar. (Archives) Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Le groupe dit vouloir présenter les résultats aux Nations unies pour obtenir un soutien à l'autodétermination sikhe.

Bien que certains experts estiment que les référendums ne conduiront à aucun changement significatif, Rupinder K. Liddar, doctorante en science politique à l'Université McGill à Montréal, affirme qu'ils sont un moyen d'exprimer une opinion politique et de maintenir l'engagement des membres du mouvement séparatiste sikh.

Enfin, il y a un endroit où ils se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions politiques, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans le Pendjab , déclare Mme Liddar.

Avec les informations de CBC News