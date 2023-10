Les habitants de la cinquantaine de résidences qui se trouvent près du lac Jackson, à Saint-Mathieu-du-Parc, sont isolés depuis une semaine. Les fortes pluies ont endommagé la seule route qui leur permet de sorti de leur quartier.

La reconstruction du chemin privé s'annonce très longue. Les services d'urgence n'ont toujours pas accès au secteur et les résidents n'ont pas de nouvelles au sujet de l'échéancier des travaux.

Ils ont fait preuve de solidarité et d’adaptation, mais l’inquiétude commence à les ronger.

Sylvain Leblanc et sa conjointe doivent utiliser un VTT pour sortir de leur domicile; ils passent sur le pont construit par des résidents du secteur.

C’est devenu une nouvelle routine pour Sylvain Leblanc et sa conjointe : ils utilisent un véhicule tout-terrain pour entrer et sortir de leur résidence. Le trou béant apparu lors des fortes pluies est toujours là.

Une cinquantaine de propriétés se trouvent de l’autre côté du ravin. La seule route carrossable est désormais rompue.

C'est sûr que ça apporte des désagréments, c'est évident.

Sylvain Leblanc doit utiliser un VTT pour sortir de chez lui en raison de la route qui est coupée en deux.

Sylvain Leblanc explique que certains résidents isolés ont besoin d'un suivi médical régulier. On en a un sur la montagne qui se relève d'une opération au cœur. Il ne faudrait pas qu'il arrive [quelque chose] parce qu'il n'y a aucune ambulance qui passe ici . Il remarque aussi qu'il est impossible pour les services de pompiers d'intervenir, en cas d'incendie.

Des travaux à venir

Le seul accès menant au Domaine du lac Jackson est un chemin privé qui appartient au promoteur du projet. Pour le moment, tous les yeux sont tournés vers lui pour assurer la reconstruction.

Il a embauché un ingénieur et les devis sont attendus au cours des prochains jours. La livraison de nouveaux ponceaux est prévue pour lundi, mais la réouverture de la route pourrait prendre encore du temps. Guy Marcotte souhaite que la reconstruction débute rapidement.

Le propriétaire du chemin du Lac-Jackson, Guy Marcotte, reconnaît qu'il s'agit d'imposants travaux à réaliser. Il soulève que ce sont des ouvrages qui sont particuliers et que ce n'est pas un petit ponceau dans le bois .

Pour le moment, il refuse de s’avancer sur le montant de la facture, mais chose certaine elle sera salée.

Le maire de Saint-Mathieu-du-Parc, Claude Mayrand, estime qu'il n'est pas impossible que les résidents aient à payer une partie des coûts.

Le maire de Saint-Mathieu-du-Parc, Claude Mayrand (Photo : 15 octobre 2023)

Une chose est certaine, la Municipalité ne paiera rien. Le maire atteste que la loi dit bien qu'une Municipalité ne peut pas intervenir sur un chemin privé. C'est sûr qu'on veut que ça se fasse le plus rapidement possible. Il indique cependant que toute l'aide technique que le promoteur ou le propriétaire veut avoir, on va lui accorder .

L'appui du gouvernement souhaité

Les attentes envers le gouvernement du Québec sont grandes de la part du maire Guy Marcotte qui souhaite qu'il assume la totalité de la facture. On ne sait pas grand-chose encore. Il faut qu'ils évaluent notre dossier, à savoir combien on a besoin. C'est toute de l'incertitude qu'on n'aime pas.

On est des résidents, on est des payeurs de taxes, on est des payeurs d'impôts , rappelle Sylvain Leblanc.

Le député de Maskinongé, Simon Allaire, répond par écrit qu'étant donné qu'il s'agit d'une route privée, je préfère ne pas me prononcer pour l’instant sur l’aide qui pourra être accordée ou non, mais je vous assure que je serai présent pour soutenir les sinistrés .

Avec l’hiver qui s'en vient, il sera de plus en plus compliqué d’effectuer des travaux. Les résidents constatent le temps qui presse.

D’après le reportage de Charles-Antoine Boulanger