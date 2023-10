La CPTAQ refuse un projet minier de Canada Carbon à Grenville-sur-la-Rouge

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) refuse la demande de Canada Carbon d’exploiter une mine de graphite sur environ 85 hectares de terres agricoles à Grenville-sur-la-Rouge, dans les Laurentides. Le projet souhaité par la minière impliquait également de la coupe d’érables.

La Commission, après pondération de l’ensemble des critères et en tenant compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles ainsi que le contexte et les particularités régionales, considère qu’elle doit refuser les deux volets de la demande [de Canada Carbon] , écrit-elle dans une orientation préliminaire rendue jeudi.

La CPTAQ , dont le rôle est d’assurer la protection des activités agricoles au Québec, estime que la demande de Canada Carbon pourrait réduire les possibilités agricoles, acéricoles et sylvicoles des lots visés et risquerait de nuire à l’homogénéité de la zone agricole et de l’exploitation agricole du secteur.

Elle avance aussi qu’un doute subsiste quant à l’impact du projet sur la préservation de la ressource eau propice à l’agriculture et que, devant autant de risques et d’incertitudes, la Commission estime qu’elle doit refuser la demande afin de préserver les ressources sols et eaux propices à l’agriculture.

Quant à la coupe d’érables demandée par Canada Carbon, la CPTAQ croit que celle-ci, en plus de causer une perte de ressource acéricole sur le site visé, affectera aussi les possibilités d’utilisation agricole des lots voisins et générera des impacts négatifs sur le développement des activités acéricoles à l’intérieur de ces peuplements d’érables .

Il s’agit du plus récent dénouement dans la saga opposant la minière et la Municipalité, qui perdure depuis plus de cinq ans.

La compagnie minière Canada Carbon dispose de 30 jours, à partir de la réception de l’orientation préliminaire, pour signaler tout désaccord et demander une rencontre avec des membres de la CPTAQ .

Au moment de publier ces lignes, Canada Carbon n’avait pas donné suite à notre demande de commentaire.

Une position encourageante , dit le maire la Municipalité

Cette orientation préliminaire rendue jeudi par la CPTAQ réjouit le maire de Grenville-sur-la-Rouge, Tom Arnold.

La CPTAQ a pris une position préliminaire qui est encourageante pour nous autres. En espérant que cela continue de cette façon-là. , exprime-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Tom Arnold est le maire de la Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Il rappelle que le projet de Canada Carbon avait d'abord été présenté en 2016 et que la Municipalité l'avait bloqué. La compagnie avait ensuite poursuivi Grenville-sur-la-Rouge en 2018 pour cette raison, mais l’affaire avait ensuite été réglée hors cour.

Interrogé à savoir si la Municipalité est fermée à toute future exploitation minière sur son territoire, Tom Arnold répond que dès que la technologie existe pour faire ça sécuritairement, peut-être qu'on regardera ça d'une autre façon. Mais pas de la manière dont ils font les choses aujourd'hui .

Le minerai va être là dans 100 ans, 200 ans. Il ne s'en ira pas. Dans les années à venir, ils vont trouver une manière ou la technologie pour l'extraire sécuritairement pour tout le monde et acceptable pour tout le monde. C'est de même qu'on voit ça, nous.

Louis St-Hilaire, président du Regroupement de Protection des Lacs de la Petite Nation et porte-parole de la Coalition québécoise des lacs incompatibles avec l’activité minière, considère cette prise de position préliminaire étant extraordinaire pour la Municipalité.

Il estime qu’il s’agit là d’un signal de plus qui est envoyé au gouvernement en ce qui concerne les activités minières et les impacts possibles qu’elles puissent avoir, dont sur les terres agricoles.

C'est un message de non acceptabilité dans ces zones-là et les raisons sont claires : l'approvisionnement en eau et l'impact sur la communauté agricole et sur les populations aussi , soutient Louis St-Hilaire.

Avec la collaboration de Rebecca Kwan et Nelly Albérola