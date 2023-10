Un pompier dolmissois honoré à Québec

Le pompier Daniel Cantin de Dolbeau-Mistassini qui a reçu une Citation de reconnaissance.

En décembre 2021, alors qu’il se rendait au travail, il a été témoin d’une violente collision frontale entre un VUS et une petite voiture et il a contribué à sauver la vie d’un jeune homme grièvement blessé.

Après s'être assuré que la conductrice du VUS était saine et sauve, il s'est dirigé vers l'autre voiture où le conducteur peinait à respirer.

J’ai réussi à me faufiler dans le véhicule pour le rassoir et maintenir l’ABC, qu’on appelle, donc la respiration, la circulation et susciter ses réactions et, dans le fond, m’occuper de le maintenir en vie , raconte-t-il.

Daniel Cantin est demeuré aux côtés de la victime jusqu'à l'arrivée des secours, environ 30 minutes après l’accident.

J’avais des gros doutes à savoir qu’il allait rester en vie. Moi, je croyais qu’il allait probablement décéder suivant les blessures très graves qu’il avait.

La victime a survécu après être demeurée dans le coma durant 18 jours. Plusieurs mois plus tard, le jeune homme a tenu à remercier la première personne qui l’a aidé le jour de la collision.

J’ai été stupéfait de voir que, oui, il avait été dans le coma, mais qu’il s’était réveillé [...] et puis ils sont venus me remercier, lui et son père, en mai qui a suivi, de lui avoir sauvé la vie , mentionne M. Cantin.

Reconnaissance posthume

Le gouvernement du Québec a également décerné deux Médailles du sacrifice aux pompiers volontaires Christopher Lavoie et Régis Lavoie.

Ces derniers ont tragiquement perdu la vie dans le cadre de leurs fonctions lors des inondations survenues dans Charlevoix en mai dernier.

Le ministère de la Sécurité publique organise la Journée de reconnaissance des pompiers et des pompières depuis 2017.