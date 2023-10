Les municipalités du N.-B. sont heureuses de la réforme, mais disent manquer de soutien

L’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) a tenu en fin de semaine son congrès annuel, le premier depuis les fusions municipales.

Le président de l’organisme, Yvon Godin, a été reconduit par acclamation.

Une marque de confiance , a dit le principal intéressé dans une entrevue au Téléjournal Acadie, dimanche. Il croit que les membres voulaient s'assurer d'un suivi des dossiers actuels en les lui remettant entre les mains pour deux autres années.

La priorité des priorités , annonce le président de l’ AFMNB , c'est tout le domaine financier, qui affecte présentement le travail ou les services que les municipalités peuvent donner.

Yvon Godin sur le plateau du Téléjournal Acadie, dimanche à Moncton. Photo : Radio-Canada

La réforme de la gouvernance locale accomplie par le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgs a été une bonne chose, selon Yvon Godin. C'est une bonne réforme. On la souhaitait , déclare-t-il. On a eu des échos comme quoi les gens sont heureux.

En même temps, on n'a pas réussi à avoir les ressources financières pour mener à bien ce que les municipalités voudraient faire, donc le service à ses citoyens , poursuit-il.

Les municipalités déplorent un manque de soutien du gouvernement provincial.

Le gouvernement a confié aux municipalités la responsabilité de six services supplémentaires, dit Yvon Godin, mais les revenus des villes demeurent les mêmes.

Le financement doit venir de quelque part, insiste-t-il, à plus forte raison parce que les collectivités subissent des pressions économiques venant du dérangement climatique et de la crise du logement. Ça s'est fait dans d'autres provinces, et on pense que ça peut se faire aussi au Nouveau-Brunswick , tranche Yvon Godin.

Le cadre financier reste à être défini, et on le sait très bien que cet automne, il y a beaucoup de municipalités qui vont avoir de la difficulté à balancer leurs budgets.

La province pense à une réforme fiscale d'ici 2025. Sauf que pour nous autres, 2025, c'est trop tard. Y'a des gens présentement, aujourd'hui, qui ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts , martèle M. Godin.

Des élus municipaux ont rencontré le ministre des Gouvernements locaux, Glen Savoie, vendredi. Des questions pointues et directes lui ont été lancées, dit M. Godin.

On n'a pas pu avoir de réponses claires, mais on sait qu'au moins, on a eu une écoute , mentionne-t-il. Néanmoins, il s’inquiète que des élections générales bientôt au Nouveau-Brunswick viennent ralentir encore plus ces questions.

Des défis climatiques qui coûtent cher

Roger Caissie, maire de Shediac, dimanche à Moncton. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Des maires présents à l’assemblée dimanche ont réclamé de l’action pour résister aux catastrophes naturelles et aux effets du changement climatique.

On peut prier que les tempêtes ne nous viennent pas, mais c’est Dame nature qui décide , a déclaré le maire de Shediac, Roger Caissie. Comment on peut s’adapter, [...] être résilient, avoir une infrastructure résiliente.

Le maire de Shippagan, Kassim Doumbia, en avril dernier. Photo : Radio-Canada / René Landry

On a notre région, à Le Goulet, qui fait face à des défis d’érosion , a mentionné Kassim Doumbia, maire de Shippagan. [Dimanche], une des résolutions est de trouver des moyens financiers, autant provincial que fédéral, pour nous aider comme municipalité à faire face à ce défi d’érosion. Parce que tout seuls, c’est certain qu’on ne peut pas y arriver.

Le mauvais service cellulaire, un risque

Par ailleurs, beaucoup d’élus municipaux ont profité de cette assemblée générale pour se plaindre de la diminution de la qualité du réseau cellulaire à travers le Nouveau-Brunswick.

Chez nous, là où je reste, j'avais un réseau, un service vraiment adéquat , a expliqué Yvon Godin en entrevue, et dernièrement — je le dis en riant un peu — je suis obligé d'être assis dans telle chaise, virer à 52 degrés pour être capable que mon téléphone fonctionne.

Cela cause des problèmes de sécurité publique. Des pompiers, par exemple, ont dit avoir eu des problèmes avec les communications. Yvon Godin dit qu’il interpellera Ottawa à ce sujet, car c’est un enjeu national. C'est pas seulement dans la Péninsule acadienne, c'est aussi ailleurs.

Avec les renseignements de Janic Godin et Babatundé Lawani