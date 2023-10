Cacouna retrouve le calme... en attendant la suite

Quelques jours après une importante intervention policière à Cacouna, les rues du village bas-laurentien semblent regagner leur tranquillité usuelle.

Jean-Pierre LeBel et François-Pierre Ménard discutent sur un balcon en un samedi d'automne frisquet. Difficile de croire que la municipalité de près de 2000 habitants était le théâtre, il y a quelques heures à peine, d'un affrontement entre plusieurs agents du Groupe tactique d'intervention de la SQ et un homme, barricadé dans son logement pendant près de 24 heures.

C'est sûr que c'est pas normal pour un petit village tranquille comme Cacouna , lance M. LeBel, étonné.

Une véritable scène de crime attendait les passants sur la route 132 à Cacouna la semaine dernière.

Son acolyte se souvient encore de la soirée du 12 octobre, moment où Steve Chassé a été appréhendé par les policiers. J'ai entendu un gros bruit à un moment donné. Je ne savais pas c'était quoi.

François-Pierre Ménard croit a priori entendre des coups de feu, qui s'avéreront être des déflagrations causées par des bombes fumigènes lancées par des policiers.

L'homme qui a tenu en haleine les policiers a été accusé vendredi d'incitation à la haine contre un groupe identifiable, de déchargement d’une arme à feu avec insouciance, et de port d'armes dans un dessein dangereux. D'autres accusations pourraient être déposées, a par ailleurs prévenu le DPCP .

La mairesse de Cacouna, Suzanne Rhéaume

Comme mairesse, quand ça nous arrive, on se sent vraiment tout seul , décrit Suzanne Rhéaume. Heureusement, elle raconte avoir obtenu le soutien des policiers, d'intervenants du CISSS du Bas-Saint-Laurent, et de maires de municipalités avoisinantes et du préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

On a vraiment bien été entourés et les gens ont aussi senti cette solidarité-là, donc ça apaise aussi l'anxiété.

Je vous dirais que c'est un peu la vie normale qui se replace dans notre municipalité, qui est sensée être calme et paisible.

Où est Pierre Bélisle?

Alors que la tranquillité enveloppe de nouveau Cacouna, la Sûreté du Québec était toujours à pied d'œuvre dimanche pour retrouver Pierre Bélisle, un homme de 74 ans. Le corps policier avance qu'il aurait disparu dans la foulée des événements présumément causés par Steve Chassé, et qu'il aurait été victime d'un acte criminel.

Les autorités ont refusé de confirmer si Pierre Bélisle habitait au même endroit que Steve Chassé.

Un périmètre de sécurité a été établi par la Sûreté du Québec (SQ) en fin de semaine près du lieu d'enfouissement technique de la municipalité.

Des agents ont ratissé le lieu d'enfouissement technique de la municipalité de Cacouna en fin de semaine pour tenter de retrouver le septuagénaire.

Les résidents de la Place Saint-Georges de retour à la maison

Dimanche après-midi, tous les occupants de l'immeuble où s'est barricadé l'accusé ont pu regagner leur logement. Certains avaient passé plusieurs nuits dans un hôtel de Rivière-du-Loup. Le bâtiment était encore considéré comme une scène de crime par les autorités.

La trentaine de résidents de la Place-Saint-Georges ont été évacués jeudi en autobus.

Gilles, qui est le directeur [de la Place St-Georges] a fait le plus gros du ménage qu'il y avait à faire au 3e étage , explique la mairesse de Cacouna.

Les résidents évacués ont occupé une bonne partie des pensées de Suzanne Rhéaume. Je les remercie, tout s'est fait dans le calme, la résilience. Ils étaient très heureux et tous les petits animaux de compagnie sont en bonne santé.

Ces gens-là ont vécu beaucoup de stress.

L'auteur présumé du branle-bas de combat de la semaine dernière à Cacouna sera de retour en cour le 30 octobre prochain pour son enquête sur remise en liberté.

Avec la collaboration de Perrine Bullant