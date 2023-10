Faire respecter le code de prévention des feux auprès de propriétaires serait un défi

Des rapports d'inspection d'un immeuble à logements de Vancouver ravagé par les flammes révèlent qu'il est difficile de faire respecter le code de prévention d’incendie. L'administration de la Ville peine à garder les propriétaires imputables, laissant des locataires dans des logements qui ne respectent pas les codes de sécurité, selon des experts et des groupes de défenses de locataires.

Le 27 juillet dernier, un incendie accidentel dans le quartier Mount Pleasant a ravagé l’immeuble situé au 414 10e Avenue Est, mettant à la rue 70 résidents.

Des documents judiciaires montrent que la Ville de Vancouver avait déjà poursuivi les propriétaires à deux reprises en l’espace de trois ans pour 25 violations du code de prévention d’incendie dans l’immeuble de trois étages.

Le propriétaire Fu Ren et son épouse Feng Yan, sont en ce moment en procès pour 20 chefs d’accusation déposés en mai. Fu Ren avait d'ailleurs plaidé coupable à cinq autres chefs d’accusation en novembre 2021, et lui et son épouse.

Plusieurs propriétaires négligent leurs bâtiments et ne respectent le code de prévention d'incendie.

Selon les rapports d’inspection obtenus par CBC par une demande d’accès à l’information, les inspecteurs ont eu des difficultés à avoir accès au bâtiment ou à forcer les propriétaires à faire les réparations nécessaires.

Ce cas démontre que des approches plus coercitives sont nécessaires, avec des amendes plus salées et un encadrement plus serré des propriétaires, selon Robert Patterson, un avocat travaillant auprès du Tenant Resource and Advisory Centre à Vancouver. On abandonne trop de fois les locataires à leur propre sort , dit-il.

Un jeu de chat et de la souris

Ray Bryant, un ancien pompier qui a été à l’intérieur du bâtiment, estime que les rapports d’inspection illustrent un jeu frustrant du chat et de la souris , mais que le cas de cet immeuble n’est pas isolé à Vancouver.

Ce bâtiment n’est pas différent de plusieurs autres bâtiments problématiques en ville , avance-t-il.

En janvier 2023, huit mois avant que le feu ne détruise le bâtiment, un inspecteur avait allégué que le système d’alarme et les gicleurs ne fonctionnaient pas.

L'immeuble qui a brûlé le 28 juillet avait fait l'objet de nombreuses plaintes en ce qui concerne la sécurité incendie.

Le propriétaire avait de son côté mentionné que les avis laissés au gérant de l’immeuble ou par des messages collés à la porte ne lui avaient pas été bien transmis, d'après les documents.

Fu Ren a été contacté plusieurs fois pour commenter, mais n’a pas répondu aux demandes d’entrevues.

Serrer la vis aux propriétaires négligents?

Ray Bryant précise que même si la majorité des propriétaires prennent au sérieux la sécurité relative aux incendies, c’est un processus long et frustrant de contraindre ceux qui sont négligents, que ce soit par une amende ou encore en les poursuivant en justice.

Parfois, le propriétaire n'est pas disponible et ça devient difficile d’avoir accès à l’immeuble. Tu prends rendez-vous et ils ne se présentent pas. Tu prends un autre rendez-vous et ils sont toujours absents , explique-t-il.

Si les infractions ne sont pas documentées, les procureurs de la ville hésiteront à entamer des poursuites, ajoute Ray Bryant. Et si le propriétaire montre qu’il a envie de corriger la situation, la ville fera preuve de bonne foi et leur donnera un plus long délai pour le faire avant de passer à l’action.

Pour de véritables poursuites, ça prend un certain temps , affirme-t-il.

De ce qu’il a déjà vu, les amendes actuelles et la sensibilisation fonctionnent auprès des propriétaires dans la majorité des cas. La poursuite se limite aux propriétaires qui ne se plient pas aux demandes des inspecteurs.

Mais selon Robert Patterson, sans des mesures plus coercitives, les locataires pris dans un marché du logement en leur défaveur sont coincés dans des habitations dont les codes de sécurité ne sont pas respectés. La crainte de représailles de la part des propriétaires après une plainte peut aussi les empêcher d'agir.

Avec les informations de Moira Wyton