Des étudiants du secteur médical en visite dans des zones rurales de l’Alberta

Des étudiants en médecine et en soins infirmiers de l’Université de l’Alberta ont passé le week-end dans le nord de la province pour se familiariser avec les besoins en santé des petites communautés rurales.

Le programme Let’s Go rural est géré par l’organisme Rural Health Professions Action Plan, qui tente d’encourager depuis 30 ans les futurs professionnels de la santé à pratiquer dans les petites localités.

Grâce à nos recherches, nous avons constaté que les étudiants ruraux sont plus susceptibles d'exercer en milieu rural après leurs études , dit Shanda Berns qui travaille dans le département du développement communautaire de l’organisme.

Anique Tardif, étudiante en deuxième année de soins infirmiers, a participé à l'organisation de la visite au centre de santé communautaire Sacred Heart de McLennan, à plus de 4 heures de route au nord-ouest d’Edmonton.

J'aime aider les gens, je l'ai toujours fait et je le ferai toujours , raconte la francophone originaire de Rivière-la-Paix qui compte revenir dans sa région une fois qu'elle décrochera son diplôme.

Durant leur visite les étudiants ont pu mettre en pratique la théorie, car les professionnels de la santé présents les ont aidés à faire par exemple des points de suture ou commencer une perfusion.

On peut créer des liens lorsqu'on est sur place. On peut voir les professionnels de la santé, l'établissement, et on a l'occasion de perfectionner un certain nombre de compétences , dit Anique Tardif en ajoutant que ce genre d’immersion lui donne aussi l'occasion de découvrir la culture francophone des autres communautés rurales de la province.

Le centre de santé sert également les habitants de Donnelly, Falher, Girouxville et le District municipal de Smoky River.

Un besoin criant de personnel de santé

La ministre de la Santé, Adriana LaGrange, explique dans une déclaration écrite que la province, comme les autres à travers le pays, est confrontée à une pénurie de personnel de santé.

Nous savons que nous avons besoin de plus de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels de la santé , écrit-elle.

Le gouvernement provincial a d’ailleurs affecté dans son dernier budget un financement de 2 milliards de dollars au système de soins primaires afin de permettre à plus de familles albertaines de voir rapidement un médecin.

L'attachée de presse du ministère des Aînés, Charlotte Taillon, affirme que 125 médecins de famille ont commencé à exercer dans les communautés rurales ou sont prêts à commencer, depuis le début de 2023.

Avec des informations de Mrinali Anchan