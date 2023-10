L'élection partielle pour la mairie de Sept-Îles a attiré neuf candidatures. Un nombre record qui pourrait révéler la diversité de visions quant à l'avenir de la ville.

Parmi les concurrents en lice pour le poste de maire, on compte notamment les anciens conseillers municipaux Denis Miousse, Mélanie Dorion, Marc Fafard et Martial Lévesque, qui tentent ainsi un retour en politique municipale.

De nouveaux visages se joignent aussi à la partie, comme Patrick Hudon, Joey Thibault, Mario Dufour, Éric Beaudry, Nunziato Garreffa, qui en sont à leur première implication politique.

Les postes de conseillers ont attiré eux aussi leur lot de prétendants.

Trois personnes ont également déposé leur candidature au poste de conseiller dans le secteur de Marie-Immaculé, tandis que quatre personnes souhaitent représenter le district de Mgr-Blanche.

D’après le président d’élection, Denis Clements, il s’agit du plus grand nombre de candidats en lice pour une élection partielle à la Ville de Sept-Îles.

Denis Clements assure le rôle de président d'élection pour les élections partielles du mois de novembre. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

On a vérifié à partir de 1990, on ne pouvait pas aller plus loin dans le temps, et généralement c’est plutôt entre trois et cinq candidats pour le poste de maire , indique-t-il.

La continuité ou le changement?

Pour la spécialiste en gestion municipale et professeure à l'Université du Québec à Montréal, Danielle Pilette, le nombre de candidats démontre une importante démocratisation de la politique municipale.

On le constate dans les villes centres, comme Sept-Îles, il y a une diversité de population et il y a une diversité de visions quant à l’avenir de la ville , soutient-elle.

Danielle Pilette est professeure associée à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et spécialiste de la gestion municipale. Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

Danielle Pilette précise que cette élection partielle aura un impact significatif sur les prochaines élections générales.

C’est une élection pour la mairie et c’est un test important pour savoir si la population veut la continuité de la politique actuelle ou du changement.

Elle souligne que si la population souhaite garder un statu quo, celle-ci favorisera probablement les candidats qui ont déjà été à la table du conseil municipal. Si les Septiliens souhaitent du changement, ils se tourneront vers les nouveaux venus.

De nombreux enjeux électoraux

Pour sa part, l’ancien maire de 2013 à 2021, Réjean Porlier, souligne le caractère exceptionnel de cette élection. Il y a vraiment beaucoup de candidats, je crois que c’est une réaction inusitée à une situation inusitée, c’est quand même rare qu’un maire quitte en plein milieu de son mandat , croit-il.

Réjean Porlier invite donc la population à s’intéresser de près au programme des candidats.

Réjean Porlier a été maire de Sept-Îles de 2013 à 2021. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

L’ensemble des candidats ont de grandes idées, donc ce sera important d’écouter les messages qu'ils vont véhiculer durant leur campagne. Il faut prendre le temps de s’informer sur les candidats et leur vision , estime-t-il.

Certains thèmes apparaissent dans plusieurs plateformes électorales. C'est le cas des questions du manque de logement, du remplacement de l'aréna Conrad-Parent ou encore de l'avenir de l'hôtel de ville, dont la rénovation ou la vente sont sujettes à débat.

Les candidats seront rencontrés par le président d’élection afin de les informer sur les règles à suivre tout au long de leur campagne électorale cette semaine.

Les électeurs de Sept-Îles sont appelés aux urnes le 12 novembre prochain. Un vote par anticipation aura lieu le 5 novembre.

Avec les informations de Renaud Chicoine-Mckenzie