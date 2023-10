La Grande Marche de Rouyn-Noranda attire des dizaines de participants

Plusieurs dizaines de personnes ont bravé le mauvais temps dimanche pour participer à la Grande Marche de Rouyn-Noranda, organisée en collaboration avec le Défi Pierre Lavoie et la Fédération des médecins et omnipraticiens du Québec.

L’activité prenait place à la plage Kiwanis et les participants avaient le choix entre des parcours de 2,5 ou de 5 kilomètres.

C’est important pour nous de participer à des mouvements comme ça, souligne le coordonnateur en sport et plein air à la Ville de Rouyn-Noranda, Martin Rochette. La Grande Marche comme tel, c’est quand même national. Que la Ville de Rouyn-Noranda s’implique là-dedans, c’est pour prendre soin de nos citoyens et mettre de l’avant le fait que l’activité physique fait partie de nos vies.

Martin Rochette, coordonnateur en sport et plein air à la Ville de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Martin Rochette soutient que ce ne sont pas les lieux qui manquent à l’intérieur de la ville pour pratiquer de l’activité physique en plein air. L’organisation de l’événement dans les sentiers entourant le lac Kiwanis a notamment pour but de le rappeler à la population.

On est chanceux à Rouyn-Noranda, on a des sentiers qui sont vraiment à proximité des zones urbaines. De le faire sur le site Kiwanis, ça nous permet de faire l’activité pas uniquement sur l’asphalte et du béton, on est en nature, les couleurs sont belles à ce temps-ci de l’année, alors ça nous permet de profiter comme il faut de l'automne aussi , affirme-t-il.

Les médecins donnent l’exemple

Présente afin de représenter la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la médecin de famille Judith Parenteau souligne que la présence de son groupe lors de l’événement vise d’abord et avant tout à prêcher par l’exemple.

Dr Judith Parenteau, médecin de famille et représentante de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et Kim Hurtubise, coordonnatrice à la vie active et aux événements. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

On est des promoteurs de la santé, les médecins, donc on veut aussi montrer à la population qu’on fait partie de la communauté et qu’on veut montrer l’exemple, comme quoi bouger ça fait partie de l’entretien d’un corps en santé. Donc on est là pour montrer l’exemple et avoir du plaisir avec notre communauté , dit-elle.

De nombreuses familles ont participé à la fête, qui a commencé par une séance d’échauffement où petits et grands se sont déhanchés.

Marie-Pier est venue à la marche accompagnée de ses enfants ainsi que de neveux et nièces. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

C’est le cas notamment de Marie-Pier, qui a profité de l’occasion pour compléter la boucle de 2,5 kilomètres avec ses enfants ainsi que des neveux et nièces.

C’est une belle activité familiale. On est venus en famille et avec des amis. Il ne fait pas super beau, mais quand on bouge ça réchauffe. Il ne pleut pas, donc on en a profité! , souligne-t-elle.

D'autres marches ont également eu lieu à Amos, Val-d'Or et Malartic.