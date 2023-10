Pour l'une des premières fois dans la province, des cyclistes utilisant un vélo à assistance électrique participent à une compétition de vélo de montagne.

Organisée par Événements Gaspesia, la descente chronométrée de vélo de montagne Enduro Gaspesia se déroule dimanche à New Richmond. Pour la première fois de son histoire, la Fédération québécoise des sports cyclistes a autorisé l'organisation à accueillir des vélos à assistance électrique dans une compétition.

On est très fiers d'être les pionniers au Québec et c’est une belle façon de développer la discipline pour les années à venir , affirme le directeur de course et fondateur de l’ OBNL Événements Gaspesia, Jean-François Tapp.

On observe une croissance phénoménale dans les ventes chez les marchands en termes de vélo à assistance électrique , renchérit celui qui estime qu’il faut suivre les tendances dans le monde du vélo.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Tapp, est fondateur et directeur des courses pour l'OBNL Événements Gaspesia. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

L'événement a attiré une soixantaine de participants âgés de 10 à 60 ans dimanche. Pour plusieurs, il s'agissait de leur première expérience sur un circuit enduro, selon le directeur de course.

On a adapté les parcours de ce premier événement en fonction de cette clientèle-là, explique-t-il.

M. Tapp ajoute que la compétition de dimanche constitue un projet pilote d’une toute nouvelle série d’événements s’adressant aux amateurs de gravité et de descente chronométrée.

Le circuit enduro Il s'agit d'une épreuve qui est mitoyenne entre le cross-country, qui est davantage basé sur l’endurance, la vitesse et les habiletés techniques, et les descentes de montagne où les athlètes gravissent la montagne en remontée mécanique et dévalent ensuite les pentes. Le circuit enduro se situe entre les deux disciplines. Dans un circuit enduro, les athlètes vont à la fois miser sur leurs aptitudes techniques, parce qu'ils vont être chronométrés uniquement en descendant les sections retenues, mais ils vont devoir gravir la montagne par eux-mêmes, en pédalant ou en marchant pour rejoindre le début des étapes. Selon le groupe d’âge, les participants vont faire de trois à cinq descentes pendant la journée pour réaliser un classement en fin de journée.

La tendance présentement est au circuit enduro. Les ventes de vélos d'enduro sont en forte croissance. Ce qui est cool pour les jeunes, c'est de faire des descentes techniques plus que de faire des courses d'endurance comme on retrouve dans le cross-country , affirme M. Tapp.

Publicité

Il se désole qu'il n’y a plus que trois clubs de vélo de montagne dans la région pour les jeunes de la Gaspésie : Gaspé, Chandler et Rimouski. Ce premier circuit enduro en Gaspésie permet d’élargir le public de l’organisme qui se donne comme mission de faire bouger la population, particulièrement les jeunes.

La finale du Circuit Dejardins

Samedi, Événements Gaspesia accueillait, sur le même site, la finale du Circuit Desjardins de vélo de montagne de l’Est-du-Québec. Cette compétition de cross-country a réuni une quarantaine de participants de 2 à 60 ans. Le cross-country attire moins de jeunes présentement. Bien sûr, il y a tout le temps des jeunes que ça intéresse l’endurance, le cardiovasculaire, mais ça reste moins intéressant, moins sexy que l’enduro si on veut , estime le sportif.

Ouvrir en mode plein écran «Il est important de soutenir le Circuit Desjardins de vélo de montagne de l’Est-du-Québec», estime Jean-François Tapp. Photo : Gracieuseté de Événements Gaspesia

Jean-François Tapp souligne qu’il est important de soutenir le circuit Desjardins de vélo de montagne de l’Est-du-Québec.

C’est important parce qu’on est quand même loin des grands centres pour participer aux étapes de la Coupe du Québec, donc ça permet à nos jeunes de se mesurer entre eux, ici, dans l'Est-du-Québec, dit-il.

Publicité

Cela permet aussi aux jeunes de continuer de se développer pour être en mesure de représenter la région aux Jeux du Québec, qui intègre la discipline du cross-country, mais pas encore la descente chronométrée comme l’enduro.

On met le cap sur les jeux du Québec de Trois-Rivières 2025 en ce moment, avec beaucoup de filles dans nos clubs, ce qui est intéressant, parce qu’on observe normalement que peu de filles continuent le vélo de montagne à l’adolescence.

10 ans à faire bouger les jeunes

L’organisme Événements Gaspesia a organisé plus de 75 événements sportifs dans la région depuis dix ans, autant pour la population locale qu’avec des athlètes internationaux.

Ouvrir en mode plein écran Pour Jean-François Tapp, contribuer à développer de saines habitudes de vie chez les jeunes et les amener à faire du sport tout au long de leur adolescence, c’est le plus bel héritage que l’organisme peut laisser aux jeunes de la région. Photo : Gracieuseté de Événements Gaspesia

Ce qui me rend très fier, c’est de voir des jeunes qui étaient tout petits il y a dix ans et qui sont ici, aujourd’hui , confie Jean-François Tapp. Je pense à Georges Fugère de Carleton. C’était un tout petit bonhomme d’âge préscolaire il y a dix ans et aujourd’hui c’est un beau grand jeune de 17 ans qui participe à l’enduro et qui performe.

Pour lui, contribuer à développer de saines habitudes de vie chez les jeunes et les amener à faire du sport tout au long de leur adolescence, c’est le plus bel héritage que l’organisme peut laisser aux jeunes de la région.