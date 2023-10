5 pompiers de Val-d’Or honorés pour leur courage

Le gouvernement du Québec honore cinq pompiers du Service de sécurité incendie de Val-d’Or dimanche pour leurs gestes de bravoure.

C'était à l'occasion de cérémonie marquant la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2023, tenue au Château Frontenac.

Ils ont reçu la médaille pour Acte méritoire à la suite d'une intervention qui s'est déroulée le 14 avril 2022 à Val-d'Or.

Alors qu'un immeuble de 13 logements était la proie des flemmes, les pompiers ont sauvé deux résidents du feu.

Le directeur du service de sécurité incendie de Val-d’Or, Éric Hébert, dit qu'il est très heureux et rappelle que les pompiers n'ont fait que leur devoir.

Tout au long de notre vie de professionnelle, on s'entraîne et on se forme pour justement sauver des vies et faire la différence. Et puis dans une carrière de pompier, cela arrive très rarement, puis c'est bien correct aussi. Sauf que quand ça arrive, c'est très agréable en fait de voir que nos pompiers étaient très bien entraînés puis qu'ils ont fait la différence de cette nuit-là , commente le responsable.

Les lieutenants éligibles Jonathan Alarie et Kristian Fortin-Chartier, le pompier Tomy Joly et Francis Duchesne ainsi que le chef aux opérations Yves Barbe ont reçu la distinction.

Éric Hébert salue aussi le travail d'équipe de ses membres, ce qui a permis d'effectuer l'opération de sauvetage des résidents.

Chaque membre qui reçoit le mérite aujourd'hui est vraiment un maillon important de l'équipe. Si l'un ou l'autre n'avait pas été là, le sauvetage n'aurait pas eu lieu. C'est une chaîne d'événements qui se sont passés et puis c'est la force mentale, c'est le surpassement. Oui c'est l'entraînement, mais c'est aussi la persévérance de chacun , ajoute Éric Hébert.

L'an dernier, cinq pompiers de Val-d’Or ont également reçu la Médaille pour acte méritoire après avoir sauvé un de leur collègue d'un immeuble en feu.