Conseil général du PLQ : divisions sur le calendrier de la course à la direction

Les partisans et les opposants de Frédéric Beauchemin se sont divisés sur le calendrier de la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) au conseil général de cette formation, dimanche à Drummondville.

La course et le congrès auront lieu au printemps 2025 et les partisans de M. Beauchemin, le seul candidat à s'être ouvertement dit intéressé par le poste de chef, ont fait pression pour qu'une course à court terme soit organisée, mais en vain.

En outre, M. Beauchemin est visé par des allégations de harcèlement psychologique et a été exclu du caucus des députés libéraux.

Je demande à l'équipe de M. Beauchemin un peu de respect , a demandé l'ancienne ministre et députée Lucie Charlebois lors du débat qui a suivi la présentation des règles de la course dimanche matin.

Je veux que la date [de la course] soit changée , a affirmé Denis Tremblay au micro en demandant un vote des quelque 400 militants rassemblés afin de changer le calendrier choisi par un comité.

Je suis possiblement très déçu de la tournure. Ce n'est pas notre décision. Les régions n'ont pas été écoutées, comme d'habitude. À l'intérieur du Parti libéral, il y a du grenouillage.

Partisan de Frédéric Beauchemin, M. Tremblay a demandé pourquoi le député avait été exclu du caucus. Je trouve ça très grave , a-t-il jugé.

Publicité

Mobilisons-nous! Arrêtons de nous tirer dans les genoux, pour une fois , a pour sa part déclaré Lucie Charlebois, ex-ministre et députée.

Ceux qui veulent une course plus tôt, qu'ils se démerdent, qu'ils démontrent qu'ils sont capables d'attendre à 2025. Et quand arrivera l'élection générale, on va être là et on va la gagner.

Les débats ont même révélé l'existence d'une division dans l'aile jeunesse du parti entre ceux qui poussaient pour une course précoce et ceux qui favorisent une course plus tardive.

La direction du PLQ a pour sa part défendu sa décision : On favorise les meilleurs intérêts du parti, à court, moyen et long terme. Il n'y a pas de solution idéale ou parfaite , a déclaré Rafael Primeau-Ferraro, le président du parti.

Le député André Fortin a indiqué qu'il était de son devoir de faire de la prospection et d'accueillir des aspirants dans la famille libérale.