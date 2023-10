« Après 2026, je vais me poser des questions », dit Gabriel Nadeau-Dubois

À leur congrès, le mois prochain, les membres de Québec solidaire (QS) choisiront leurs porte-parole. Seul candidat masculin en lice, Gabriel Nadeau-Dubois sera élu pour une quatrième fois, mais dans la mesure où ce parti n’a pas fait les gains attendus sous son leadership, il laisse planer le doute sur son avenir politique au-delà de ce mandat.

À la lumière des résultats obtenus aux dernières élections générales, où Québec solidaire a essentiellement maintenu ses acquis, et plus récemment à l’élection partielle dans Jean-Talon, où le parti a terminé à la troisième place, Gabriel Nadeau-Dubois ne se fait pas d’illusions : il sait qu’il y a de l’impatience parmi les troupes.

Celui qui est le plus impatient d'avoir des résultats, c'est moi , dit-il en entrevue avec Radio-Canada. Je ne me suis pas lancé en politique avant 30 ans pour participer. J'ai envie que Québec solidaire forme le gouvernement un jour, donc le plus impatient de la gang, c'est moi. Je veux qu'on avance plus vite vers notre objectif.

Oui, la formation a bien remporté une élection partielle plus tôt cette année, dans la circonscription de Saint-Henri–Sainte-Anne, mais le risque de plafonnement est réel , convient son co-porte-parole.

Je veux tout donner d’ici 2026. [...] Je sens qu’il y a un "momentum" pour Québec solidaire, j’ai envie de participer à ça. Puis c’est sûr qu’après 2026, je vais me poser des questions.

Pendant combien de temps encore se voit-il faire de la politique? Je sais que je n’en ferai pas pour toujours , répond Gabriel Nadeau-Dubois. Je n’en ferai sans doute pas 25 ans comme François Legault, en tout cas.

Ce mandat de porte-parole du parti pourrait-il être son dernier? Je ne sais pas , dit-il candidement.

Moi, je ne fais pas de la politique parce que j'aime la politique , ajoute-t-il. Je fais de la politique parce que je veux changer les choses au Québec, et la politique, en ce moment, c'est le moyen que j'utilise. [...] Peut-être qu'un jour, je vais être rendu ailleurs, peut-être que je vais avoir envie d'essayer d'autres véhicules.

Revenir aux sources

Le co-porte-parole de QS , élu pour la première fois en 2017, estime qu’il s’est parfois éloigné de ce qui l’a d’abord poussé à se lancer en politique. Parce que oui, après six ans, des fois, quand ça va aussi vite, on peut perdre le cap , admet-il. Dans le brouhaha du quotidien, la boussole peut se mettre à vaciller un peu.

Pour moi, cette campagne-là, où je demande un quatrième mandat, dit-il, c'est un peu l'occasion de revenir aux sources de mon engagement politique.

Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, il ne parle pas ici des manifestations étudiantes de 2012. Il fait plutôt référence à son premier emploi, à l’été 2006.

Alors âgé de 16 ans, Gabriel Nadeau-Dubois était l’équivalent d’un animateur de camp de jour pour des enfants qui habitaient dans les immeubles Place de l'Acadie et Place Henri-Bourassa, à Montréal. Les 565 logements qui s’y trouvaient, rongés par la moisissure et infestés de vermine, parmi les pires taudis de la métropole, ont été rasés quelques années plus tard.

Les immeubles Place de l'Acadie et Place Henri-Bourassa, où a travaillé Gabriel Nadeau-Dubois, ont été détruits à compter de 2008 et reconstruits à neuf, avec une section de logements sociaux et abordables. Photo : Radio-Canada

Trouver des balles de fusil sur la table du déjeuner, se réveiller en plein milieu de la nuit avec un rat sur le ventre : des histoires d'horreur comme ça, j'en ai entendu des dizaines , raconte-t-il. Ça a vraiment été un point tournant pour moi.

C'est vraiment en travaillant ici, avec ces jeunes-là, que j'ai pris conscience d'à quel point, au Québec, même si on est un pays riche, les injustices étaient extrêmement graves , dit-il. J'ai vu ici une forme de pauvreté, d'exclusion sociale, que je ne pensais sincèrement pas [qu'elle] existait au Québec.

Le mouvement étudiant dans lequel il s’est ensuite impliqué au cégep était pour lui une façon de militer en faveur de l’égalité des chances en éducation.

Après toutes ces années, il constate toutefois que cette question et celle de la justice sociale plus largement ne sont plus toujours à l'avant de ses préoccupations quotidiennes.

J'ai envie, dans les prochaines années, de revenir au jeune homme que j'étais quand je travaillais ici , confie Gabriel Nadeau-Dubois devant les immeubles qui ont été reconstruits à neuf depuis lors. Puis au travers de tout ça, je sens le besoin de reconnecter avec les membres du parti.

Vote de confiance

Étant donné qu’aucun autre candidat ne s’est manifesté, sa réélection au poste de porte-parole masculin de Québec solidaire ne fait pas de doute. N’empêche, les membres devront tout de même lui exprimer leur appui, ce qui équivaut à un vote de confiance.

Gabriel Nadeau-Dubois ne s’attend pas à recevoir un taux d’approbation stratosphérique comme François Legault et Paul St-Pierre-Plamondon, qui ont respectivement eu la faveur de 98,6 % et de 98,5 % de leurs militants.

Je ne me fixe pas d'objectif de cette nature-là. [...] Ce n’est pas l'identité de Québec solidaire , argue-t-il.

Il ne veut pas non plus prendre position dans la course à la succession de Manon Massé, qui connaîtra également son dénouement au congrès de QS du 24 au 26 novembre.

Émilise [Lessard-Therrien], Christine [Labrie] et Ruba [Ghazal] seraient prêtes demain matin à aller dans un débat des chefs , assure-t-il. Ce sont des femmes exceptionnelles qui ont un parcours inspirant, qui ont des qualités différentes mais qui ont toutes des qualités qui feraient d'elles d'excellentes porte-parole pour Québec solidaire.

Selon les règles du parti, les membres choisiront qui, des deux co-porte-parole, sera candidat au poste de premier ministre durant un conseil tenu l’année qui précédera les prochaines élections générales.

Gabriel Nadeau-Dubois, qui avait été le candidat désigné en 2022, serait-il à l’aise de céder sa place? On va laisser les membres faire ce choix-là , dit-il. Moi, j'ai envie de continuer comme porte-parole, puis j'ai confiance que nos membres vont prendre la bonne décision.

Après avoir fait le bilan de la dernière campagne, il en est venu à la conclusion suivante : la formation politique doit construire des ponts vers les autres générations et ne pas miser seulement sur la jeunesse, en plus de conquérir des circonscriptions à l’extérieur des grands centres urbains. C’est la raison pour laquelle ses collègues et lui ont entrepris une tournée des régions, dont le bilan est attendu le printemps prochain.

Je pense que j'en ai encore à donner. En tout cas, moi, j'ai l'énergie d'en donner , insiste Gabriel Nadeau-Dubois. J'ai encore la fougue, j'ai encore la passion.

La balle est maintenant dans le camp des membres de Québec solidaire.