Réglementation de navigation, des maires saluent les pouvoirs accordés aux municipalités

Les municipalités qui souhaitent restreindre la navigation sur les lacs et les rivières de leur territoire auront désormais plus de pouvoirs pour le faire, si elles font la démonstration à Ottawa que la santé du lac ou la sécurité nautique sont en jeu. « C’est une très bonne nouvelle », lâche sans détour le maire de la municipalité de Saint-Raymond, Claude Duplain.

C’est le genre d’annonce qui était attendue , reconnaît M. Duplain, notamment pour le lac Sept-Îles qui est situé dans sa municipalité. On [était] comme menottés , ajoute-t-il, en précisant qu’auparavant les villes avaient très peu de libertés pour imposer une réglementation aux embarcations qui sillonnent les plans d’eau.

La municipalité de Saint-Raymond est déjà bien informée de la qualité de l’eau du lac, car des analyses sont menées régulièrement. On a fait des études approfondies en allant chercher des carottes au fond du lac , explique M. Duplain. La qualité est plutôt bonne mais les bateaux, entre autres, font remonter le phosphore et favorisent ainsi la croissance des algues et des plantes aquatiques.

Claude Duplain croit que le lac Sept-Îles est un joyau et qu’il faut le préserver en prévoyant des changements progressifs dans les habitudes des riverains. Par exemple, le maire aimerait qu’il n’y ait plus de voyage de bateau d’un lac à l’autre pour éviter la prolifération de bactéries, que certaines activités, comme le wakeboard, soient restreintes à des secteurs particuliers et une réglementation sur la vitesse des bateaux est aussi envisagée.

La plupart des riverains nous en parlent, même [l’association des propriétaires du lac Sept-Îles] est d’accord à ce qu’il y ait une certaine réglementation , fait savoir le maire.

La municipalité de Lac-Beauport croit aussi que c’est une bonne nouvelle alors qu’il y a quelques mois, à peine, le maire de l’endroit pointait la popularité du lac comme nuisance pour les riverains mais également pour la qualité de l’eau.

Ouvrir en mode plein écran Cet été, des dizaines de bateaux ont été recensés sur le lac Beauport. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le président de la Fédération québécoise des municipalités, Jacques Demers, estime aussi que cette annonce est « un grand pas » dans la bonne direction.

Des décisions de ce genre-là doivent se prendre localement.

Plus de légitimité aux municipalités

La ministre du Revenu national, Marie-Claude Bibeau, qui travaille sur cette modification de la loi fédérale depuis sept ans, mentionne que les délais pour mettre en place une réglementation municipale seront considérablement réduits, passant de deux ans de procédure à seulement quelques mois .

Publicité

D’ores et déjà les municipalités qui le souhaitent, après avoir bien fait leur travail, c'est-à-dire, après avoir bien identifié la problématique environnementale ou de sécurité nautique […] elles doivent passer une résolution du conseil municipal.

De compétence fédérale jusqu’à présent, les municipalités pourront désormais limiter la vitesse de certaines embarcations, restreindre les activités nautiques ou encore limiter la puissance des moteurs. La décision de resserrer certaines règles pourra donc être prise localement.

Toutefois, la ministre spécifie que le dernier mot sera tout de même prononcé par le fédéral. La bénédiction sera donnée par Transports Canada, car on veut s’assurer que tout a été fait de façon raisonnable. Ça donne plus de légitimité aux municipalités.

Établir des balises scientifiques

Même si elle voit du positif dans ces allégements, Sonja Behmel, présidente-directrice générale pour WaterShed Monitoring et membre de la Coalition pour une navigation responsable et durable, croit qu’il est important – avant tout – d’établir des balises scientifiques.

Si on le fait municipalité par municipalité, selon les croyances, les a priori, sur ce qui est bon ou pas bon, on risque de ne pas réussir l'objectif.

Ouvrir en mode plein écran Sonja Behmel, présidente-directrice générale pour WaterShed Monitoring et membre de la Coalition pour une navigation responsable et durable. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Sonja Behmel prône pour une uniformité des règles afin que chaque municipalité soit bien outillée. Selon moi, on devrait établir un code de la navigation, à l’image du code de la route, pour réduire l’impact de la navigation sur la faune, la flore et la santé des lacs et des rivières.

Avec les informations de Philippe L'Heureux