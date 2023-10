Le deuil périnatal : entre tempête et banalisation

Gabrielle Gauvin a fait face à la perte de son premier enfant alors qu’elle était à 17 semaines de grossesse.

Ça faisait quand même quelques années que j’essayais de tomber enceinte. C’était un rêve qui finalement se réalisait. On était craintif, prudent, mais les choses évoluaient bien. Une fois franchi le fameux stade des 12 semaines, on a abandonné toute retenue , raconte-t-elle.

On est vraiment tombé de très, très haut. Notre monde s’écroulait. On voulait tellement devenir parent dans la vie.

Elle explique qu’à 17 semaines, elle a quand même dû accoucher, sans que ni elle ni son conjoint aient droit à un congé parental. On s’est retrouvé en congé de maladie, sur le chômage, déplore-t-elle.

Publicité

C’est une épreuve extrêmement difficile, émotivement, psychologiquement, physiquement, mais aussi au niveau économique et matériel, souligne la jeune femme.

Ça a été un long, un long processus, un long deuil. Notre petit garçon, on a décidé de l'appeler Élie.

Le couple a été plongé dans la confusion, le doute. Est-ce qu’on essaie d’avoir un autre enfant? On perd complètement notre naïveté quand on a perdu un premier bébé. Quand on retombe enceinte, on est content, mais on a peur , confie Gabrielle Gauvin.

Chaque année, il est estimé que près de 23 000 familles québécoises vivent la perte d'un enfant qui survient pendant la grossesse, l'accouchement ou au cours de sa première année de vie.

Faire face à un deuil périnatal, l'épreuve d'une vie pour un parent.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Même fréquence. Faire face à un deuil périnatal, l'épreuve d'une vie pour un parent ÉMISSION ICI PREMIÈRE Même fréquence Écouter l’audio (Faire face à un deuil périnatal, l'épreuve d'une vie pour un parent. 28 minutes 49 secondes) Durée de 28 minutes 49 secondes 28:49

Le couple a finalement décidé d’espérer à nouveau. Il y a maintenant mon beau grand Henri qui a 5 ans et demi maintenant, qui est né à la même date que son grand frère Elie. Et j’ai un petit garçon de 10 mois , partage la jeune mère.

L’intensité du deuil ne se mesure pas aux nombres de semaines de grossesse.

Pour nous aider dans notre processus de guérison, on est allé dans des groupes de soutien comme ceux que je facilite présentement au Centre périnatal, pour rencontrer d’autres parents, avoir du soutien, explique celle qui œuvrait déjà en relation d’aide et qui est maintenant formatrice en périnatalité au Centre périnatal Entre Deux Vagues, à Rimouski.

Publicité

L'importance de demander de l'aide

L’accompagnante à la naissance liée à la Maison Parenfant de Gaspé, Alexandra Hébert, trouve qu'il est important de sensibiliser la population à la souffrance causée par la perte d'un enfant lors de la grossesse ou de l'accouchement.

On ne peut pas juger le degré de souffrance par rapport à ce qui est arrivé et dire : "C’est juste une fausse couche" , indique-t-elle. Peu importe à quel stade de la grossesse ça arrive, c’est aussi douloureux que n’importe quelle sorte de deuil.

Ouvrir en mode plein écran Alexandra Hébert est accompagnante à la naissance liée à la Maison Parenfant de Gaspé. Photo : Gracieuseté de Alexandra Hébert

La doula explique qu’il y a encore un tabou autour de la perte d’un bébé entre la conception et l’âge d’un an. Les femmes qui font le choix d'interrompre volontairement leur grossesse peuvent aussi vivre un deuil périnatal , souligne-t-elle.

Ce sont des histoires difficiles à entendre.

Elle explique qu’il y a encore un malaise dans notre société face au deuil périnatal.

Ouvrir en mode plein écran La cérémonie des Anges permet aux familles de se regrouper et de s'offrir du soutien mutuel pour traverser le deuil d'un enfant décédé trop rapidement. Photo : Gracieuseté du centre périnatal Entre deux vagues

Son conseil aux personnes dont un membre de l’entourage doit fait face au deuil périnatal est de simplement demander quel est son besoin.

Est-ce qu’ils veulent en parler ou non? Ce sont eux qui savent. Il faut respecter ce que la personne a envie de vivre, dit-elle.

Elle explique que, trop souvent, on veut encourager et rassurer la personne avec des phrases banales comme : ce n’est pas grave, tu es encore jeune , tu vas pouvoir en avoir un autre, ne t’inquiète pas, ça va aller mieux demain ou encore, ça va vous rendre plus fort. Il y a un cadeau derrière ça .

Ce n’est pas ce qu’une personne qui souffre, qui vit de la colère, de la tristesse, du désespoir, a besoin d’entendre. Elle a besoin d’écoute et de se savoir entourée , insiste-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Roxanne Isabelle est accompagnante à la naissance et chargée de projet à la Maison Parenfant de Gaspé. Photo : Gracieuseté de Roxanne Isabelle

Roxanne Isabelle, elle aussi accompagnante à la naissance et chargée de projet à la Maison Parenfant de Gaspé, encourage l’entourage à offrir le même soutien que celui que l’on offre à une famille qui vient d’accueillir un enfant. Faire du ménage, apporter des petits plats, toujours en s’assurant que c’est vraiment le besoin de la personne ou du couple qui traverse cette période de deuil, suggère-t-elle.

La Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal est l’occasion, pour les personnes et les familles, de se réunir, de sortir de l’isolement. Pour beaucoup, c’est une occasion de prendre un moment pendant l’année pour se souvenir de cet être cher qui est parti trop vite, de ce rêve qui s’est évaporé, soutient-elle.

Ouvrir en mode plein écran Un arbre planté au Parc botanique à Fleur d’eau, à Rouyn-Noranda, à la mémoire des êtres partis trop tôt. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Gabrielle Gauvin lance un message important à toute personne qui doit entreprendre la traversée d’un deuil périnatal. La façon dont les familles sont accompagnées là-dedans a un grand impact sur la suite des choses. Mieux ils sont reçus, entourés par l'équipe médicale, par la façon dont ça se passe, plus grand est l’impact positif sur la suite des choses.

Il n’y a pas de perte banale et invite toute personne qui ressent des émotions autour de la perte d’un embryon ou d’un nouveau-né d’aller chercher de l’aide.

Une journée pour sensibiliser

Partout dans la province, la Journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal du 15 octobre se voit soulignée par des cérémonies, des marches et des rassemblements pour se souvenir de ces êtres qui sont partis trop tôt.

Dans l’Est-du-Québec, la Maison Parenfant de Gaspé organise un lancer de lanternes volantes sous le thème À la mémoire de nos petits disparus dimanche soir.

Le centre périnatal Entre Deux Vagues de Rimouski a dû prendre la décision de reporter à un autre week-end la cérémonie des Anges prévue samedi soir en raison de la pluie.