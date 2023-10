Le Domaine Gélinas débute ses vendanges en vue de lancer sa prochaine cuvée. Bien que le mûrissement des vignes de Saint-Sévère ait été retardé en raison des pluies diluviennes du début de saison, les fortes chaleurs de septembre ont permis de sauver la récolte.

Le copropriétaire et maître de chai du Domaine Gélinas, Frédéric Gélinas, atteste que les mois de septembre et d'octobre ont été très bénéfiques. Les fortes chaleur ont permis de sauver la récolte. On a rattrapé le retard. Aujourd'hui on a une belle qualité de raisin et le niveau de Brix est là , annonce le viticulteur.

L'échelle de Brix sert à mesurer le pourcentage de matière sèche soluble et indique la teneur en sucre de l'échantillon prélevé. Plus le degré Brix est élevé, plus l’échantillon est sucré.

C'est à partir d'un certain seuil souhaité et atteint que les vendanges peuvent débuter. Frédéric Gélinas ajoute : heureusement que septembre a été clément avec nous .

Le récolte au champ

Une fois que le mûrissement des raisins au champ est terminé, il est temps de récolter le fruit de sept mois de labeur. La récupération du raisin s'effectue grâce à l'utilisation d'une vendangeuse que le Domaine Gélinas a importée de France, il y a quatre ans.

Ce n'est pas une vendangeuse neuve, mais elle va très bien. On l'a mis à notre main et elle nous permet de faire toute la superficie des champs.

L'équipement est muni de secoueurs qui font vibrer les plants de vigne pour permettre de faire tomber les raisins de chaque côté. Des convoyeurs sont utilisés pour monter la précieuse matière dans les bennes.

Ouvrir en mode plein écran La récupération du raisin s'effectue grâce à l'utilisation d'une vendangeuse que le Domaine Gélinas a importée de France, il y a quatre ans. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

La qualité avant tout

L'étape suivante consiste à enlever les rafles, les feuilles et les pétioles tombés dans la vendangeuse. Frédéric Gélinas décrit que le raisin passe alors à travers une table de tri afin de nettoyer le contenu et de récupérer uniquement le raisin.

Ouvrir en mode plein écran Une table de tri permet de récupérer uniquement le raisin. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Cette étape améliore la qualité de la vendange. Une pompe achemine le raisin dans le fermenteur extérieur. Le vieillissement des vins rouge et blanc se fait à l'intérieur. Le raisin y fermente pendant 12 à 15 jours. Le résultat sera pressé et le jus sera mis dans des cuves, à l'aide de pompes et de tuyaux maintenus à une température contrôlée.

Ouvrir en mode plein écran Le chai est le bâtiment où se déroule le processus de vinification, depuis l'arrivée de la vendange jusqu'à la mise en bouteille. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Mûrir à point

Le processus du vieillissement peut maintenant suivre son cours. Dans le cas du vin rouge, Frédéric Gélinas indique que c'est à ce moment que la fermentation alcoolique est terminée. Il précise qu'à l'intérieur, la fermentation malolactique se poursuit, tout comme le vieillissement du vin. Une période d'un à trois ans est nécessaire pour atteindre l'âge de la maturité, dépendamment du type de vin. Les vins blancs plus jeunes, c'est après huit mois, alors que le rouge on va le faire vieillir plus longtemps , précise l'expert. Il note qu'il faut au moins deux années pour assouplir le produit et pour lui donner sa rondeur. Il faut aussi plus de temps pour les rouges qui vont en barrique de chêne.

Ouvrir en mode plein écran Les étapes du vieillissement, de l'embouteillage et les assemblages se font entièrement au Domaine Gélinas. Photo : Radio-Canada / Fanchon Aubry

Les étapes du vieillissement, de l'embouteillage et les assemblages se font entièrement au Domaine Gélinas. La période de l'hiver permet de réaliser les travaux d'embouteillage, en prévision pour la prochaine saison.

On va embouteiller un volume d'une vingtaine de milles de bouteilles au mois d'avril pour l'été, mais tout se fait sur place , conclut Frédéric Gélinas.

Ce n'est qu'après toutes ces étapes qu'il est enfin possible de déguster les fruits du terroir de Saint-Sévère.

D’après le reportage d'Edouard Dubois