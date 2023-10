La Boussole célèbre les 25 ans du programme Enfance-Jeunesse

L'organisme de Québec La Boussole soulignait dimanche les 25 ans de son programme Enfance-Jeunesse, qui vise à aider les enfants dont l'un des parents est atteint de maladie mentale. Devant une augmentation des demandes, l'organisme aimerait en faire davantage, mais, faute de ressources, se voit limité.

Dès son plus jeune âge, Rose Thériault a été témoin de la dépression de sa mère.

À 7 ans, mes parents étaient un peu à bout de ressources pour m'expliquer qu'est-ce qu'était une dépression majeure , confie-t-elle.

Ses parents l'ont donc inscrite au programme Enfance-Jeunesse de l'organisme La Boussole.

Une décision dont les bénéfices ont été tout aussi importants pour eux.

Benoît Thériault, le père de Rose, se rappelle avoir appelé, en pleine nuit, une ligne d'écoute , racontant avoir pu compter sur un support exceptionnel pour être capable de remettre le petit wagon sur les rails pour continuer un autre bout avec les enfants .

La Boussole est un organisme communautaire à but non lucratif de Québec qui a pour mission de regrouper et de soutenir les membres de la famille et de l’entourage d’une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé mentale et de leur offrir une gamme de services afin de les aider, de les informer et de les outiller en vue d'améliorer leur qualité de vie. Les services aux familles sont offerts gratuitement. Source : La Boussole

La mission de La Boussole, c'est vraiment de regrouper les gens qui vivent avec une personne qui a une problématique au niveau de la santé mentale , d’ajouter Julie Belleau, coordonnatrice clinique au sein de l’organisme.

Pour avoir de l'information, mieux comprendre, avoir un endroit où en parler , explique celle qui est responsable du programme Enfance-Jeunesse, insistant sur l’importance de ne pas rester seul là-dedans, se réunir avec d'autres proches et avoir un endroit pour prendre soin de soi dans cette réalité familiale-là .

Des besoins qui augmentent… et se diversifient

Depuis sa création, il y a 25 ans, le programme Enfance-Jeunesse accompagne principalement des jeunes, dont les parents sont atteints de maladie mentale. Au cours des dernières années, les besoins ont augmenté et se sont diversifiés.

Les réalités évoluent , constate Julie Belleau, indiquant observer de plus en plus de problématiques de santé mentale chez les plus jeunes .

Donc, des fois c'est les membres de la fratrie qui ont besoin de comprendre les agissements, les comportements, les difficultés [...] d'un frère, d'une soeur d'âge mineur.

L'organisme aimerait toutefois en faire davantage.

On a toujours un manque d'employés , ajoute Mme Belleau, invoquant des délais d’attente en hausse. On aimerait répondre à plus de besoins. On essaie toujours avec le financement qu'on a , laisse-t-elle tomber.

Le désir de redonner

Comme Rose, Emmanuel Bonnelly-Chouinard a participé au programme durant son adolescence.

J'étais quelqu'un d'assez renfermé, quand je suis arrivé à La Boussole , lance-t-il. Je ne voulais pas vraiment parler.

Finalement, j'ai senti que c'était une grande famille avec qui on pouvait discuter de tout et de rien.

Maintenant à l’âge adulte, Emmanuel et Rose – aujourd’hui maman –, souhaitent tous deux redonner à La Boussole, l’organisme qui les a aidés.

D'après un reportage de Magalie Masson