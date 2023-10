La Journée de sensibilisation au deuil périnatal soulignée à Rouyn-Noranda

Dans le cadre de la Journée de sensibilisation au deuil périnatal, une marche a été organisée dimanche par la Maison de la Famille de Rouyn-Noranda au Parc botanique à Fleur d’eau.

Assistante en périnatalité pour la Maison de la Famille de Rouyn-Noranda et marraine de deuil périnatal pour l’organisme Les Perséides, Marianne Bélisle-Lemire, souligne que l’objectif d’une telle activité est de mieux faire connaître cette réalité vécue par certains parents.

« On veut que ce ne soit pas tabou, que les mamans ne restent pas seules avec ce drame, qu’on soit capable d’en parler tout simplement. » -Marianne Bélisle-Lemire, assistante en périnatalité pour la Maison de la Famille de Rouyn-Noranda.

Intervenante à la Maison de la Famille de Rouyn-Noranda, Anabelle Tenhave soutient que des services sont disponibles dans la région pour les personnes vivant un deuil périnatal.

« Au CLSC, il y a le service psychosocial adulte en individuel et à la Maison de la Famille, c’est tout nouveau de l’année dernière, on peut accompagner les parents qui vivent un deuil périnatal soit en individuel, en présentiel ou par téléphone. On peut fournir des ressources, des lectures et une fois par mois on a un groupe de soutien en présentiel », indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Anabelle Tenhave et Marianne Bélisle-Lemire étaient présentes lors de la marche soulignant la Journée de sensibilisation au deuil périnatal. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Marianne Bélisle-Lemire rappelle l’importance pour les personnes vivant un deuil d’être en mesure d’en parler.

« De ne pas se sentir brimé, d’être capable d’en parler quand tu vis un deuil, c’est la base et je crois que la façon dont on est reçus, parfois c’est difficile d’en parler. Plus on en parle, moins les gens qui le vivent vont rester seuls et plus ils auront de facilité à le vivre », dit-elle.

Si elle reconnaît qu’il peut être délicat d’aborder une personne vivant un deuil périnatal, elle conseille simplement de se faire confiance et d’adopter une approche empathique.

« De lui dire tout simplement qu’on pense à son enfant, qu’on pense à sa grossesse, peu importe le terme. Que tu sois enceinte ou que ce soit dans la première année de vie, c’est un deuil. Que ce soit 5 semaines, que ce soit 30 semaines, c’est un deuil. C’est important d’en parler. On oublie les conseils, on est simplement là pour la personne, c’est tout », conclut-elle.