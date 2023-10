La Chambre de commerce de Surrey veut une réforme réglementaire du régime des retraites

Lors de l’assemblée générale des chambres de commerce du Canada, celle de Surrey a demandé, dans une résolution, que le gouvernement fédéral modernise le système de régime des retraites.

Dix millions de travailleurs canadiens ne sont pas affiliés à un régime de retraite privé , écrit la présidente-directrice générale de la Chambre de commerce de Surrey, Anita Huberman, dans un communiqué de presse.

Selon la chambre de commerce de Surrey, 50 à 60 % des travailleurs canadiens ne cotisent pas à des régimes de retraite autre que le Régime de pension du Canada.

En tout, 430 chambres de commerce ont appuyé cette résolution de six points qui recommande entre autres au fédéral d’évaluer le nombre de salariés actuellement couverts par les régimes traditionnels à prestations déterminées, à cotisations déterminées et régime enregistré d'épargne-retraite (REER) collectif, et de protéger les régimes de pension agréés déjà existants .

La résolution recommande également une réforme de la réglementation sur le système des retraites pour entre autres inclure les régimes de retraite interentreprises dans toutes les provinces .

Selon Mme Huberman, des changements sont nécessaires en raison des pressions socio-économiques actuelles .

L’AGA des chambres de commerce du Canada a eu lieu cette semaine à Calgary.