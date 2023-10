Un nouveau séisme en Afghanistan fait deux morts et des dizaines de blessés

Un séisme de magnitude 6,3 a frappé dimanche la province d'Herat, au nord-ouest de l'Afghanistan, faisant au moins deux morts et 154 blessés dans cette région où un tremblement de terre dévastateur avait fait plus d'un millier de victimes une semaine plus tôt.

Le séisme de dimanche, peu profond, s'est produit à 8 h 06, heure locale, avec un épicentre à 33 kilomètres de la ville d'Herat, selon l'institut de géophysique américain (USGS). Plusieurs répliques, de magnitude 5,4, 4,2, 4,3 et 4,4, ont suivi.

Ouvrir en mode plein écran Un infirmier et des bénévoles s'occupent de survivants blessés dans un hôpital après le séisme à Herat, vendredi. Photo : Getty Images / -

Médecins sans frontières (MSF) a indiqué que 2 morts et 154 blessés avaient été inscrits à l'hôpital régional d'Herat, où des patients ont été transportés sur des brancards et soignés à l'extérieur sous des abris improvisés.

La situation est très critique , a déclaré à l' AFP le chef du programme de MSF en Afghanistan, Yahya Kalilah.

Du point de vue psychologique, les gens sont paniqués et traumatisés .

Les gens ne se sentent pas en sécurité. Je peux vous assurer à 100 % que personne ne dormira à la maison.

Les autorités nationales de gestion des catastrophes ont indiqué être encore en train d'évaluer l'ampleur des destructions.

Haris Aryan, un habitant d'Herat, a envoyé sa famille vers le sud, dans la province de Farah. De nombreuses personnes, toutes celles qui ont de la famille ou un hébergement dans les provinces voisines, ont fui , a-t-il dit à l' AFP .

Ceux qui n'ont nulle part où aller... passent la nuit sur les routes et dans les parcs , selon cet habitant.

Selon un journaliste de l' AFP à Herat, la plupart des habitants continuent à dormir à l'extérieur une semaine après un tremblement de terre meurtrier, craignant de nouvelles secousses. Mais certains ont réintégré leur domicile pour la nuit.

Les habitants d'Herat sont pris de panique et effrayés , explique un commerçant de 27 ans, Hamid Nizami.

Grâce à Allah, ça s'est produit pendant la journée et les gens étaient réveillés.

Yahya Kalilah de MSF a prédit que les pertes seraient limitées, car les habitants des zones les plus touchées par les précédents séismes d'octobre vivent déjà dehors depuis que leurs habitations ont été détruites.

Le 7 octobre, des villages entiers de la région d'Herat ont été détruits dans un tremblement de terre de magnitude 6,3.

Ouvrir en mode plein écran Des enfants afghans devant une tente de fortune dans une zone touchée par le tremblement de terre dans le district d'Injil, dans la province d'Herat, le 15 octobre 2023. Photo : Getty Images / MOHSEN KARIMI

Le gouvernement taliban a estimé à plus d'un millier le nombre de morts. Samedi soir, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état de près de 1400 morts pour ce séisme.

Un autre séisme important le 11 octobre, dont l'épicentre a été détecté à environ 30 kilomètres au nord d'Herat, a créé la panique dans une population traumatisée et fait au moins un mort et une centaine de blessés.

Les secousses ont été suivies de tempêtes qui ont endommagé les tentes abritant les survivants.

Les autorités ont indiqué dimanche avoir libéré plus de 528 prisonniers dans la province d'Herat et de celle, voisine, de Badghis, car les prisons menaçaient de s'effondrer à cause des secousses. La plupart des prisonniers libérés arrivaient au terme de leur peine, ont-elles précisé.

Près de 20 000 personnes ont été touchées par les tremblements de terre successifs, a indiqué l' OMS , la plupart des victimes étant des femmes et des enfants.

Depuis les secousses, des milliers de gens dans la province dorment dehors, dans les voitures, les jardins ou des tentes, leurs habitations ayant été réduites en poussière.

L'Afghanistan souffre déjà d'une grave crise humanitaire, avec le retrait généralisé de l'aide étrangère depuis le retour au pouvoir des talibans.

Fournir des abris en grande quantité, à l'approche de l'hiver, sera un défi pour les autorités talibanes, qui ont pris le pouvoir en août 2021 et qui entretiennent des relations tendues avec les organisations d'aide ineternationale.

Nous savons qu'ils peuvent vivre sous des tentes pendant un mois, mais plus longtemps, ce sera probablement très difficile.

L'Afghanistan subit fréquemment des séismes, en particulier dans la chaîne de montagnes de l'Hindou Kouch, proche du point de jonction entre les plaques tectoniques eurasienne et indienne.

En juin 2022, un séisme de magnitude 5,9 avait fait plus de 1000 morts et des dizaines de milliers de sans-abri, dans la province pauvre de Paktika (sud-est).