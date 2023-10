L’Itinérance s'enracine à Shawinigan

Des campements temporaires cachés sur le site de l'ancienne usine Alcan semblent s'implanter de façon plus permanente, à Shawinigan. Le problème d'itinérance cachée se détériore et cette ampleur n'a jamais été constatée par le passé.

Le nombre de sites de campements de sans-abris se multiplie depuis les derniers mois dans la région de la Mauricie. La ville de Shawinigan ne fait pas exception. La situation est désormais à la vue de tous et retient l'attention des organismes et des autorités.

L’un des derniers campements d’itinérants érigés se trouve sur une artère achalandée de la ville et est bien visible. Son locataire est au tournant de la vingtaine. Le jeune homme qui habite sous une tente explique qu'il est là depuis deux jours. Il était aux côtés d'un ami qui vient tout juste de partir. Il est seul et il n'a pas de plan pour la suite.

Une situation difficile

Le problème de l'itinérance qui s'enracine à Shawinigan s'abreuve à de différentes sources. C'est d'ailleurs ce qu'explique le travailleur de rue, Jonathan Roux.

Il y a beaucoup de gens qui soient qu'ils débarquent à Shawi[nigan] et qui ne connaissent absolument personne et qui se ramassent dans la rue immédiatement. Ou [ce sont] des gens qui perdent leur logement à Shawi[nigan], pour des raisons ou pour une autre. Et là, ils campent un petit peu partout en périphérie de la ville ou dans les parcs.

Le coût de la vie et le coût des logements sont de plus en plus chers , observe le maire de Shawinigan, Michel Angers. Présent sur les lieux du campement improvisés et jonchés de déchets, il est allé à la rencontre de la personne itinérante et témoigne de l'ampleur du problème. Je suis allé voir l'état de la situation. Ce n'est pas acceptable comme humain de coucher dans la rue, dans une tente, surtout à l'approche de l'hiver.

Michel Angers observe que cette situation est à la hausse.

Ouvrir en mode plein écran Le site improvisé est jonché de déchets. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Le sommet municipal sur l'itinérance tenu à Québec en septembre dernier a permis d'établir un consensus voulant que personne ne devait vivre dans de pareilles conditions. Pour le moment, les ressources manquent toujours et Jonathan Roux en fait état. Ce que je souhaiterais avoir ici dans le secteur, c'est des appartements supervisés et puis une ressource d'hébergement avec un haut seuil de tolérance, d'un point de vue consommation et désorganisation de santé mentale.

Les températures de moins de 30 degrés Celsius seront bientôt la réalité. Les organismes Le TRàSH et le Centre Roland-Bertrand, couvriront ensemble toutes les heures de la journée pour que les itinérants puissent se réchauffer cet hiver.

Pour le moment, rien n'est toutefois gagné, comme le souligne le travailleur de rue, Jonathan Roux. Pour l'hiver qui s'en vient, il n'y a pas vraiment de plan. On est quand même assez inquiet pour les gens qui sont présentement dans la rue et on regarde les froids arriver.

Ouvrir en mode plein écran Les autorités s'inquiètent de l'hiver qui se pointe à l'horizon. Photo : Radio-Canada / Raphaël Poliquin

Il demeure difficile de savoir ce qui adviendra de ce campement visité. Un démantèlement comme cela a été le cas sur l'avenue de la Transmission, il n'y a que quelques mois, ne ferait que déplacer le problème, selon le travailleur de rue.

La rencontre avec le jeune itinérant a finalement permis de mettre un visage sous la tente. Quoiqu'il en soit, il ne se dit pas trop inquiet de l'hiver. Des couvertures chaudes feront l'affaire , conclut-il.

D’après le reportage de Charles-Antoine Boulanger