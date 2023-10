Des compteurs d’eau seront installés à La Sarre

La Ville de La Sarre se prépare à installer des compteurs d'eau dans une soixantaine de résidences et environ 130 commerces, institutions et bâtiments industriels.

Avec ce projet pilote, la municipalité souhaite connaitre la consommation d'eau des clients alimentés par le système d'aqueduc et utiliser les données pour mieux planifier des travaux.

La Sarre veut devenir une ville plus durable et efficace dans sa façon de gérer son eau potable.

Le projet rentre dans le cadre de la Stratégie québécoise d'économie de l'eau potable (SQEEP).

On est comme riche en eau potable, mais ça ne veut pas dire qu'on doit la gaspiller. Donc la stratégie des compteurs d'eau, l'installation de tout ça, c'est pour réduire la consommation réelle, réduire les agrandissements d'usines, nous aider à planifier les réfections de conduites , insiste le directeur des Services techniques Jean-Sébastien Fecteau.

Il tient à rappeler qu'à La Sarre, il n'y a pas d'enjeu d'approvisionnement en eau potable. On prend de l'eau directement dans nos puits. L'eau n'est pas traitée, elle est acheminée et il n'y a pas d'enjeu au niveau autant au niveau de la qualité que de la quantité. Il n'y a pas de danger. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une ressource précieuse et qu'il ne faut pas tenter de réduire la consommation de cette ressource , a-t-il expliqué.

Ouvrir en mode plein écran Le centre-ville de La Sarre. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Pour les résidents, l'adhésion au projet est sur une base volontaire, ce qui n'est pas le cas pour les industriels.

Il y a différents bénéfices pour les Lassarois qui participent. Ils auront un compteur d'eau gratuit et seront capables de savoir leur propre consommation. Ils vont aider la Ville à répondre aux orientations de réduction de consommation d'eau. Ça va nous aider aussi à mieux détecter les fuites et d'avoir des données sur des prévisions à long terme au niveau des infrastructures qui ont à être changées , explique le directeur des Services techniques Jean-Sébastien Fecteau.

Le responsable reconnaît que la Ville est en retard par rapport aux délais de lancement du projet. On travaille là-dessus pour réduire le retard le plus possible, puis dans une situation idéale, on ne veut pas nécessairement aller faire des travaux sur l'eau, la distribution en eau en hiver non plus, donc on serait probablement en installation au printemps , mentionne le responsable.

Il reste aussi à clarifier l'aspect de la tarification, mais la Ville soutient que son objectif n'est pas de se faire de l'argent avec ce projet.

Le principe que la Ville met de l'avant et simple, c'est celui d'utilisateur payeur. La Ville ne veut pas nécessairement faire de l'argent avec l'eau, mais en même temps, elle doit couvrir idéalement ses coûts d'exploitation et elle doit couvrir aussi le long terme, les travaux de modernisation des conduites aussi , insiste Jean-Sébastien Fecteau.

Il précise que la Ville aura plus d'échanges avec les propriétaires industriels pour leur expliquer vers où on s'en va, pourquoi c'est fait, les informer de la tarification, quand ça va être en vigueur. Mais pour le grand public, comme l'intention c'est d'aller collecter de la donnée, connaître l'utilisation réelle de l'eau potable, c'est vraiment plus volontaire.

Selon des estimations de la municipalité, 375 litres d'eau sont distribués par personne chaque jour et 235 litres qui seraient réellement consommés.

En Abitibi-Témiscamingue, Rouyn-Noranda et Ville-Marie sont actuellement les seuls endroits où les compteurs d'eaux sont obligatoires dans les résidences alimentées par le système d'aqueduc.