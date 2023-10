Une marche en soutien aux sans-abri à Halifax

Un petit groupe de personnes ont parcouru les rues d’Halifax dans l’espoir de sensibiliser la population aux réalités des sans-abri et implorent les élus à prendre des mesures pour combattre l’itinérance.

L’organisatrice de la marche, Félicia LeBlanc a fondé Helping the homelessness in Nova Scotia (HHNS) en 2020. En juin, le groupe, qui œuvre auprès de personnes en situation d’itinérance comptait plus de 2000 membres.

Felicia LeBlanc dit recevoir régulièrement des appels de personnes nouvellement en situation d’itinérance et qui ont besoin d’aide.

Au cours des trois ou quatre derniers jours, cinq ou six personnes sont venues me demander s’il existait d’autres ressources auxquelles s’adresser et j’ai dû leur répondre que non , se désole-t-elle.

La capitale néo-écossaise a vu de nouveaux campements apparaître partout en ville ces dernières années.

Peu de gens ont participé au rassemblement, samedi. Felicia LeBlanc compte néanmoins organiser d’autres manifestations du genre pour venir en aide aux plus vulnérables.

J’aimerais que plus de personnes se mobilisent , a lancé l’un des participants et membres du groupe HHNS , Jeremy Vandeneynden. Mais, il s’agissait de notre premier événement, alors j’espère que nous gagnerons du terrain.

Marcher pour sa cause

Jeremy Vandeneynden s’est joint au groupe HHNS, car il pourrait lui-même être sans-abri dans les prochains mois en raison d'une rénoviction.

Jeremy Vandeneynden lors du rassemblement de Helping the homelessness in Nova Scotia, le 14 octobre 2023.

Même avec un travail à temps plein, Jeremy Vandeneynden n’arrive pas à trouver un autre appartement abordable dans la ville.

Crise du logement

Le 12 octobre, le gouvernement du Canada et la municipalité régionale d’Halifax se sont entendus pour accélérer la construction de logements dans la capitale néo-écossaise au cours des 10 prochaines années. Le fédéral compte investir plus de 79,3 millions $ pour rendre possible ce projet.

À la fin septembre, le gouvernement provincial annonçait pour sa part qu’il consacrerait 60 millions $ à la construction de nouveaux logements sociaux à Halifax.

Selon Félicia LeBlanc, les annonces en matière de logement faites récemment par les gouvernements provincial et fédéral ne sont pas suffisantes.

Nous avons besoin de plus de logements , tranche-t-elle. Cela ne signifie pas qu’il faille construire 40 tours d’immeubles, mais plutôt des maisons et des endroits où les locaux peuvent habiter.

HHNS réclame maintenant des solutions plus rapides auprès de tous les paliers gouvernement pour aider les personnes dans le besoin.

D’après le reportage de Kheira Morellon