Tony Wakeham a remporté la course à la direction du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador, samedi, à la suite d’un second tour de scrutin.

L’annonce a été faite samedi lors d’une assemblée rassemblant des progressistes-conservateurs des quatre coins de la province à l’hôtel Sheraton de Saint-Jean.

Le député de Stephenville-Port au Port a reçu une pluie d’applaudissements lors de l'annonce des résultats.

Ouvrir en mode plein écran Tony Wakeham s'adresse à la foule, le 14 octobre 2023. Photo : John Pike/CBC

Lors du premier tour de scrutin, aucun candidat n'a reçu les 50 % nécessaires pour remporter le vote. Le candidat Lloyd Parrott a été écarté de la course lors du second tour de scrutin, assurant la victoire de Tony Wakeham contre son adversaire Eugene Manning.

Publicité

Il remplace ainsi le chef intérimaire David Brazil.

Depuis le 4 octobre, plus de 10 000 citoyens sont devenus membres du parti et ont pu voter lors de la course à la chefferie.

Logement abordable et soins de santé

Pendant son discours, samedi, Tony Wakeham a déclaré que ses dossiers prioritaires sont la crise des soins de santé ainsi que l’accès au logement abordable.

Nous devons impérativement prioriser les sujets qui préoccupent les citoyens , a-t-il expliqué.

Publicité

Lorsqu’il s’est adressé à la foule, Tony Wakeham a indiqué que les trois candidats s’étaient lancés dans cette course en cavalier seul, mais qu’il serait au futur uni dans l’objectif commun de rendre la vie des gens de Terre-Neuve-et-Labrador meilleure.

C’est ce qu’on va faire dès lundi matin à la seconde qu’on est de retour dans la Chambre de l’Assemblée , a-t-il poursuivi.

C’est la deuxième fois que Tony Wakeham participe à une course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador. Il a perdu contre le candidat Ches Crosbie en 2018.

Avec les informations de CBC