L'actrice américaine Piper Laurie, nommée trois fois aux Oscars, est décédée samedi matin à son domicile de Los Angeles. Elle avait 91 ans.

Laurie est décédée de vieillesse, a précisé sa gérante, Marion Rosenberg, à l'Associated Press par courriel, ajoutant qu'elle avait un superbe talent et un être humain merveilleux .

Laurie est arrivée à Hollywood en 1949 sous le nom de Rosetta Jacobs et a rapidement décroché un contrat avec Universal-International, un nouveau nom qu'elle détestait et une série de rôles principaux avec Ronald Reagan, Rock Hudson et Tony Curtis, entre autres.

Elle a ensuite reçu des nominations aux Oscars pour trois films distincts : le drame de billard de 1961 The Hustler (L'Arnaqueur), la version cinématographique du classique d'horreur de Stephen King Carrie, en 1976, et le drame romantique Children of a Lesser God (Les Enfants du silence), en 1986.

D'actrice à fermière, puis boulangère

Elle est également apparue dans plusieurs rôles acclamés à la télévision et sur scène, notamment dans Twin Peaks de David Lynch dans les années 1990 dans le rôle de la méchante Catherine Martell.

Ses performances dans Days of Wine and Roses, The Deaf Heart et The Road That Led After lui ont valu des nominations aux prix Emmy.

Pendant de nombreuses années après sa carrière devant la caméra, Laurie a tourné le dos au métier d'actrice. Elle a épousé le critique de cinéma Joseph Morgenstern, a accueilli une fille, Ann Grace, et a déménagé dans une ferme à Woodstock, dans l'État de New York.

Elle a déclaré plus tard que le mouvement des droits civiques et la guerre du Vietnam avaient influencé sa décision de procéder à ce changement.

J'étais désenchantée et je cherchais une existence plus significative pour moi.

Elle avait ajouté n'avoir jamais regretté cette décision.

Ma vie était bien remplie , a-t-elle déclaré en 1990. J'ai toujours aimé utiliser mes mains et j'ai toujours peint.

Mme Laurie s'est également fait connaître en tant que boulangère, ses recettes apparaissant dans le New York Times.