Kyle Connor récolte trois points, les Jets défont les Panthers 6-4

Kyle Connor a marqué deux buts et ajouté une mention d'aide dans une victoire de 6-4 des Jets de Winnipeg contre les Panthers de la Floride, samedi.

Mark Scheifele et Mason Appleton ont également contribué avec des récoltes d'un but et une aide, et Dylan DeMelo a également marqué lors du match d'ouverture locale des Jets.

Josh Morrissey s'est fait complice de deux buts et Connor Hellebuyck a bloqué 29 rondelles pour les Jets, qui amorçait une séquence de trois matchs au Centre Canada Life.

Evan Rodrigues a totalisé deux filets et deux aides pour les Panthers. Sam Reinhart a amassé deux points, dont un but. Matthew Tkachuk et Aleksander Barkov ont tous les deux récolté deux aides. Tkachuk a obtenu sa 300e mention d'aide en carrière.

Sergei Bobrovsky a réalisé 29 arrêts pour la Floride, qui disputait le deuxième match d'une série de trois sur la route.

Le pointage était de 1-1 après une période, mais les Jets menaient 4-2 après la deuxième.

Scheifele a marqué 33 secondes après le début d'un jeu de puissance après avoir reçu une passe de Connor. Il a battu Bobrovsky du côté du gant à 3 : 30 de la première période. Les Panthers ont répliqué lors d'un jeu de puissance, gracieuseté de Reinhart.

Rodrigues a donné l'avance aux visiteurs en début de deuxième, mais les Jets ont ensuite inscrit quatre buts sans réplique pour signer leur première victoire de la campagne.

Les Panthers vont rendre visite aux Devils du New Jersey lundi, tandis que les Jets accueilleront les Kings de Los Angeles le lendemain.