Deux rassemblements à Saskatoon pour un arrêt des hostilités entre Israël et le Hamas

Deux rassemblements ont attiré plus de 150 personnes samedi à Saskatoon pour dénoncer la guerre entre le Hamas et Israël. Les deux groupes espèrent voir une implication plus importante du gouvernement fédéral pour mettre fin au conflit.

Une manifestation organisée par la communauté palestinienne de Saskatoon a attiré plus d’une centaine de manifestants en milieu d’après-midi. Le point de rassemblement était à l’hôtel de ville où des prières et des discours ont été entendus.

Les discours ont dénoncé les attaques d'Israël sur des civils, avant que le cortège ne se dirige vers le centre-ville, en direction du Kiwanis Memorial.

Le porte-parole de l’événement, Mohammed Abushar, a été choqué de la réponse de la communauté internationale au conflit en cours. Il souhaite plus de pression internationale pour un arrêt des hostilités.

La violence ne se règle pas par la violence.

Alors que les Palestiniens fuient Gaza, il fait valoir que les dirigeants du Canada ont une grande capacité de pression pour négocier un cessez-le-feu, mais qu’ils sont absents en ce moment. Où sont [les dirigeants] de Saskatoon, en Saskatchewan, au Canada et dans toutes les provinces? Ils doivent se manifester , insiste-t-il.

Selon lui, le conflit touche tout le monde.

C'est important pour tous ceux qui se soucient des humains, des droits de l'homme, de la justice, des enfants qui se font tuer, des femmes et des personnes innocentes , estime le porte-parole.

Il affirme que la manifestation n'a pas comme but d'opter pour un camp, mais veut plaider pour que le sang cesse de couler.

Pleurer les personnes tuées

Un peu plus tôt dans la journée, une vigile a eu lieu au parc Kiwanis Memorial à Saskatoon, alors qu'environ 40 personnes se sont réunies pour offrir une pensée aux personnes tuées et blessées.

L’organisme Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient et le Conseil régional Living Skies de l’Église Unie du Canada ont organisé ce rassemblement.

Ahmed Qudih, qui a de la famille à Gaza, figure parmi les participants à l’événement. Il explique que depuis l’intensification du conflit, il n’a plus de nouvelles de ses proches à défaut d'Internet et d'électricité sur place.

Sur place, le bilan s’alourdit, et près de 3500 morts sont dénombrés dans les deux camps depuis la semaine dernière.