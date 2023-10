Genre à l’école : le consentement des parents sera discuté à l’assemblée du PCU en Alberta

Des membres du Parti conservateur uni (PCU), en Alberta, ont proposé une résolution exigeant que les parents soient avisés lorsqu’un élève de moins de 16 ans souhaite changer de nom ou de pronoms à l'école. Celle-ci fera l’objet d’un débat et d’un vote lors de l'assemblée générale annuelle du parti qui aura lieu les 3 et 4 novembre à Calgary.

La résolution fait écho à une nouvelle politique en Saskatchewan, rendant le consentement des parents des élèves de moins de 16 ans obligatoire en ce qui concerne l’éducation à la sexualité et la question du genre.

Comme l'a fait remarquer le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan [Dustin] Duncan, les écoles exigent une autorisation signée pour emmener les enfants en excursion. On ne voit donc pas pourquoi les écoles ne devraient pas exiger le consentement des parents pour les changements d'identité , est-il écrit dans la justification de la résolution en Alberta.

Les écoles ne devraient pas avoir à agir dans le dos des parents.

Publicité

Le Nouveau-Brunswick a lui aussi imposé un encadrement en lien avec l’utilisation des prénoms ou pronoms qui ne correspondent pas à ceux donnés à la naissance.

Vendredi, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a laissé entendre que son gouvernement devrait entendre d’autres voix que celles des membres du PCU avant de décider d'aller de l'avant avec une loi sur les droits parentaux.

Nous nous entretenons également avec les parties prenantes et avec les Albertains , a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse qui n’était pas en lien avec la question. Je veux voir comment se déroule le débat et nous prendrons des décisions une fois que nous aurons vu si la résolution est adoptée ou non.

Kristopher Wells, professeur agrégé et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la compréhension publique des jeunes des minorités sexuelles et de genre à l'Université MacEwan d'Edmonton, s'est dit déçu, mais pas surpris que la résolution soit présentée à l’assemblée.

Les recherches montrent clairement que l'affirmation du genre réduit les idées de suicide , a-t-il affirmé. Ce type de politique, lorsqu'il est mis en œuvre, cause un préjudice très important et des dommages réels aux jeunes , estime-t-il.

D'après les informations de Michelle Bellefontaine et La Presse canadienne