Les journées porte ouverte qui commencent samedi à l'Université Bishop's sont teintées d'inquiétude. Le projet du gouvernement Legault de doubler le montant des frais de scolarité réclamés aux étudiants du Canada ne résidant pas au Québec fait craindre pour l'avenir de l'institution vieille de 180 ans.

Le nouveau principal et vice-chancelier de l'établissement, Sébastien Lebel-Grenier, croit que de perdre les 30 % d'étudiants qui viennent des autres provinces canadiennes aurait de lourdes conséquences.

Cette mesure-là, telle qu'on la comprend et tel que l'a dit la ministre Déry et le ministre Roberge est une mesure qui vise à s'attaquer à une problématique que le gouvernement a identifiée par rapport à la région de Montréal , fait-il valoir.

Selon Sébastien Lebel-Grenier, la réalité des Cantons-de-l'Est est différente de la métropole. Il croit que son université doit être exclue de cette politique gouvernementale.

Pour nous, c'est une menace extrêmement sérieuse. L'effet serait catastrophique.

Les étudiants venant des autres provinces devraient payer 17 000 $ au lieu de 9 000 $ pour venir étudier dans les universités québécoises. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec, Pascale Déry, il s'agit d'un tarif équivalent à ce que coûte la formation au gouvernement.

Le tarif minimum établi pour les étudiants internationaux sera encore plus élevé et représentera approximativement 20 000 $.

Ces changements pourraient décourager des étudiants. C'est ce que croit l'Ontarienne Kelly Khan qui estime que le gouvernement Legault fait fausse route. C'est épouvantable, on a très hâte de venir ici, mais ça se peut qu'on ne puisse pas venir , déplore-t-elle.

À l'emploi de l'Université Bishops, Lyssa Paquette est l'une des nombreuses Ontariennes venues pour apprendre le français. Elle y a complété une double majeure en sciences politiques et études internationales, ainsi qu'une mineure en études de langue française.

J'avais l'immersion 100 % ici dans un milieu francophone, avec des professeurs francophones. J'ai appris l'accent, j'ai appris la grammaire , souligne Lyssa Paquette.

L'Université de Sherbrooke connaîtrait peu d'impacts

Le recteur de l'Université de Sherbrooke, Pierre Cossette, affirme qu'un très faible pourcentage de ses étudiants viennent des autres provinces canadiennes ou de l'étranger, ce qui fait que l'établissement ne craint pas une baisse d'inscriptions. D'autant plus que la plupart des étudiants internationaux qui fréquentent l'Université de Sherbrooke font partie de programmes de recherches, notamment, qui ne sont pas visés par les hausses de tarifs.

Le recteur Pierre Cossette se dit toutefois préoccupé par les effets de cette mesure sur l'Université Bishops avec qui son université entretient une importante collaboration.

On considère qu'avoir une université francophone et une université anglophone en Estrie, c'est un actif vraiment bon pour la population. On souhaite que ce partenariat-là qui est riche puisse continuer à long terme , fait valoir Pierre Cossette.

Vendredi, la ministre Pascale Déry s'est dite très, très sensible à la situation de Bishop's, tout en soulignant qu'elle avait le devoir, en tant que ministre, d'adopter des politiques publiques pour tout le monde .

