Le congrès annuel de la francophonie albertaine, qui s’est achevé samedi à Edmonton, a réuni plus de 200 personnes du milieu associatif, de l’éducation, des arts et des gouvernements d’expression française de toutes origines. L'événement a été l'occasion, pour la communauté, de discuter des défis qui touchent les francophones de la province et d'aborder des thèmes comme l'immigration ou l'éducation, notamment.

Cette année, c’est la démographie de la francophonie albertaine qui était la toile de fond de l’événement. Pour l'occasion, l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) a réalisé une analyse des données du recensement de 2021 de Statistique Canada et l’a présentée durant le congrès.

L' ACFA souhaite, de cette façon, permettre aux organismes et institutions de la communauté de mieux comprendre les populations francophones de la province.

Par exemple, le document indique qu’en Alberta, environ 79 000 personnes ont le français comme première langue parlée, rappelle Mariève Forest, présidente de la firme de chercheurs Sociopol. Ce chiffre représente 1,9 % de la population albertaine , précise-t-elle.

D’autres enjeux, comme l'éducation postsecondaire, la Loi sur les langues officielles, les médias francophones en milieu minoritaire ou encore l'immigration ont aussi pris place dans les discussions cette fin de semaine.

Éducation postsecondaire

Nathalie Lachance, dont le mandat de nouvelle présidente de l' ACFA s'amorçait au terme de l’assemblée générale annuelle de l'organisme, qui a conclu le congrès, a rappelé l’importance du dossier du Campus Saint-Jean.

[Le Campus Saint-Jean] demeure une institution forte pour la francophonie albertaine.

Elle s’est engagée à suivre et à travailler sur ce dossier en évoquant déjà quelques pistes. Il faut renforcer, encourager l'excellence en recherche, en éducation et en enseignement qui se fait au campus , dit-elle.

La chroniqueuse aux affaires nationales au Toronto Star, Chantal Hébert, qui a pris part au congrès vendredi, a également souligné l'importance d’avoir une excellence dans l’enseignement au Campus Saint-Jean afin d’attirer le plus d’étudiants possible.

Nouvelle Loi sur les langues officielles

La nouvelle mouture de la loi consacre le droit de travailler et d'être servi en français au Québec et dans les régions à forte présence francophone des autres provinces dans les entreprises privées de compétence fédérale, par exemple les banques, ainsi que les compagnies aériennes ou ferroviaires.

Selon Alphonse Ahola, directeur général de l'organisation Francophonie Albertaine Plurielle (FRAP), les réglementations qui vont découler de cette loi vont avoir un réel impact.

C’est là où les organismes comme la FRAP vont agir, mais avant, nous devons bien comprendre cette loi et voir les opportunités qu'elle nous offre , dit-il.

La loi vise l'égalité réelle entre le français et l'anglais.

La Loi sur les langues officielles modernisée donne maintenant l’obligation au gouvernement fédéral d’accroître le poids démographique des minorités francophones et de rétablir celui-ci à 6,1 %, soit le niveau auquel il était lors du recensement de 1971, selon Mariève Forest.

Immigration

D'après Alphonse Ahola, les immigrants qui arrivent n’ont plus les mêmes besoins qu’avant. Il faut créer les instruments d'établissement pour les accompagner au niveau de ce qu'ils sont aujourd'hui , demande-t-il.

Ils sont plus intelligents que moi, ils sont plus instruits que moi, ils connaissent mieux les réseaux sociaux et ils sont plus cultivés.

Selon Mariève Forest, au-delà de l’immigration internationale, il faut porter un regard sur la migration francophone interprovinciale, qui est déficitaire en Alberta.

Il y a eu plus de francophones qui ont quitté l'Alberta, qui sont allés vivre dans une autre province canadienne que de francophones qui sont venus vivre en Alberta , constate-t-elle.

Nouvelle présidence à l’ ACFA

Seule candidate à la présidence de l’ ACFA , Nathalie Lachance avait été élue par acclamation. Elle hérite de dossiers comme celui du Campus Saint-Jean et de la modernisation de l'organisme.

Elle confie également vouloir travailler sur le recrutement des bénévoles dans les organismes francophones, mais aussi sur l’inclusion dans tous les aspects de la francophonie.