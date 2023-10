Music NL, une association qui regroupe des membres de l’industrie de la musique de Terre-Neuve-et-Labrador, ajoute une nouvelle catégorie francophone pour les prix Music NL 2023.

Des artistes francophones et francophiles prennent de plus en plus de place sur la scène musicale terre-neuvienne.

À la suite de demandes du public, l’organisme Music NL a donc décidé de créer pour sa remise de prix 2023 la nouvelle catégorie Artiste/Groupe francophone de L’année.

Nous voulons impliquer la voix des francophones, des artistes francophones , confirme sa directrice des communications et du marketing, Sarah Newell.

Les nommés de la 31e édition sont les musiciens Ben James et son projet Ben’s Ekman Spiral,Liz Fagan, Louise Gauthier et le groupe de musique Port-Aux-Poutines.

« Liz est là »

La musique a toujours joué un rôle central dans la vie de Liz Fagan, originaire de Saint-Jean.

Pour iel, être reconnue pour sa musique est un honneur. Surtout parmi les francophones, une communauté à laquelle l’artiste anglophone a toujours senti une appartenance.

C’est un groupe avec lequel je peux m’imaginer plus facilement… Ça me reconnaît plus, ça me représente plus , affirmeLiz Fagan.

L'artiste Liz Fagan est en nomination aux prix 2023 de Mucic NL. Photo : Gracieuseté : Liz Fagan

Même avant que je n’aie eu la confiance de m’exprimer en français, j’ai pu m’exprimer en chantant , partage-t-iel. Ça fait partie de mon être. Je chante quand je parle. Je dis ''Bonjour'' et les gens savent que Liz est là.

« C’est assez inattendu »

Originaire de France et vivant maintenant à Terre-Neuve, le musicien Ben James fait pour sa part des performances sur la scène musicale de la province depuis trois mois.

Ben James est un artiste originaire de France. Photo : Radio-Canada

Ben James se dit fier de se faire reconnaître aussi rapidement pour sa musique, qu’il décrit comme atmosphérique.

C’est assez inattendu. C’est satisfaisant, aussi , se réjouit-il. Faire des performances pour le plaisir et pour un public, c’est un peu notre angle de vue. Je découvre cela, et, pour le moment, c’est bien accueilli. Donc ça fait plaisir.

Chansons traditionnelles terre-neuviennes

Également nommé, le groupe Port-aux-Poutines, basé à Saint-Jean de Terre-Neuve, vient tout juste de sortir son premier album éponyme.

Ce duo composé de Jenna Maloney et Axel Belgarde s’est formé autour de la passion pour la musique traditionnelle. Il présente des compositions originales, ainsi que des versions françaises de chansons traditionnelles terre-neuviennes.

Les musiciens Axel Belgarde et Jenna Maloney du groupe Port-aux-Poutines. Photo : Radio-Canada

Le répertoire de chansons traditionnelles terre-neuviennes a bien plu à Axel Belgarde, originaire du Québec.

Ça m’a surpris de lire beaucoup sur l’histoire de la péninsule de Port-au-Port et de l’impact des Français sur l’histoire de Terre-Neuve-et-Labrador , explique-t-il. C’est un peu de ça où on tire notre inspiration pour nos chansons.

Petit Cœur

La dernière finaliste, l'auteure-compositrice-interprète francophone de Terre-Neuve, Louise Gauthier a remporté le prix des Arts et lettres de Terre-Neuve-et-Labrador en 2018 avec sa chanson Petit Cœur, qui a inspiré un album entièrement francophone lancé cette année.

Louise Gauthier a remporté le prix des Arts et lettres de Terre-Neuve et Labrador en 2018. (Photo d'archives) Photo : Dean Peckford

Louise Gauthier a fait plusieurs tournées dans la province et est également la créatrice du Festival CB Nuit, à Corner Brook.

Le prix Artiste/Groupe francophone de l'année sera remis lors d’une cérémonie le samedi 21 octobre.

D’après le reportage de Kyle Mooney