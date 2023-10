Fin de saison des marchés publics : « Pas de records, mais un bon bilan »

La saison des marchés publics a pris fin la semaine dernière en Abitibi-Témiscamingue et même si les niveaux d’achalandage n’ont pas atteint de sommets cet été, le bilan tracé par les exposants, producteurs et organisateurs de marchés publics est généralement positif.

Bien que la période estivale ait été marquée par des feux de forêt historiques, le coordonnateur du marché public de Ville-Marie, Richard Dessureault, souligne que la clientèle locale a été au rendez-vous. Selon lui, la situation a davantage affecté le nombre de clients venus de l’extérieur de la région.

C’est un bon bilan. Nous n’avons pas fracassé de records, mais c’est un bilan somme toute satisfaisant. Cette année, avec les feux de forêt, le tourisme a été décalé dans la saison. Normalement, les touristes arrivaient vers la première semaine de juillet et c’est quand même une grosse part du chiffre d’affaires des producteurs qui sont présents au marché public. Cette année, ç’a été décalé et comme la saison ne peut pas s’étirer en raison de la rentrée des classes, ce fut une saison un peu plus courte en termes de tourisme , décrit-il.

Richard Dessureault, coordonnateur du Marché public de Ville-Marie (Photo d'archives)

La copropriétaire de la ferme Nordvie de Saint-Bruno-de-Guigues, Madeleine Olivier, affirme que l’achalandage à son kiosque a été semblable à celui de l’an dernier. Elle remarque toutefois que l’inflation et la hausse du coût de la vie ont eu un impact sur les habitudes d’achat des clients.

Bien que nos clients étaient présents, la facture moyenne par client a diminué. On le voit dans nos statistiques de ventes, nos clients venaient quand même, mais ils étaient peut-être plus prudents sur leurs dépenses. C’est sûr que nous ça nous affecte en termes de ventes.

Pour sa part, la copropriétaire de l’entreprise Les viandes à côté du Bordeleau, Laurie Côté-Sarrazin, se dit très satisfaite de la saison des marchés publics.

Les gens étaient au rendez-vous, j’avais une petite crainte à cause du contexte économique, mais on a eu vraiment un bel achalandage cet été , relate celle dont l’entreprise était présente dans quatre marchés publics cet été.

Laurie Côté-Sarrazin, copropriétaire de l'entreprise Les viandes à côté du Bordeleau (Photo d'archives)

Consciente de l’impact qu’a pu avoir la hausse du coût de la vie sur plusieurs exposants, Mme Côté-Sarrazin stipule que son entreprise a pour sa part été en bonne partie épargnée.

Le contexte est un peu différent étant donné qu’il y a peut-être un plus grand nombre de maraîchers dans les dernières années, ça s’est vraiment développé. Moi, étant donné qu’on n’est que deux [entreprises] à faire les marchés publics pour vendre de la viande, je n’ai pas senti ça. Côté viande, c’est comme si la viande locale était une valeur refuge. Donc les gens vont être prêts à payer un petit peu plus et à en manger un petit peu moins souvent , observe-t-elle.

Antoine Bordeleau et Laurie Côté-Sarrazin sont éleveurs de boeufs Wagyu-Angus à Clerval, en Abitibi-Ouest. (Photo d'archives)

Un canal de communication privilégié avec les clients

Au-delà des chiffres d’achalandage, Laurie Côté-Sarrazin soutient que ce sont les contacts et les échanges avec les clients qui donnent toute leur importance aux marchés publics.

Notre entreprise est vraiment basée sur l’éducation et la vulgarisation, surtout en termes de découpe de viande et de production bovine. On adore expliquer d’où provient la viande. Est-ce qu’on mange de la vache, du taureau, du bouvillon, du veau? C’est vraiment d’expliquer aux gens tout ce qui entoure la production bovine, alors pour nous les marchés publics, c’est essentiel à notre entreprise , dit-elle.

Boréalait, entreprise de Saint-Félix-de-Dalquier, était du nombre des exposants au Marché public d'Amos cette année. (Photo d'archives)

La copropriétaire de Boréalait, Évelyne Rancourt, indique pour sa part avoir observé une légère diminution de l’achalandage à ses kiosques cet été. Elle voit les marchés publics comme une occasion de récolter de précieuses rétroactions de la part des clients.

C'est clair parce que c'est la clientèle qui achète mon produit. Si je ne corresponds pas à un besoin ou à un désir de la clientèle, elle va juste arrêter d’acheter. J'ai beau vouloir faire ce que moi, Évelyne Rancourt je veux faire, mais il faut que ça rejoigne quand même la clientèle qui va l'acheter parce que sinon, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Tant qu'à investir des ressources financières, matérielles et humaines dans un projet ou un développement de produit, il faut que ça plaise au plus grand nombre , exprime-t-elle.

Pour Madeleine Olivier, les marchés publics sont essentiels dans une région vaste et peu densément peuplée comme l’Abitibi-Témiscamingue.