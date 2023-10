La ministre des Affaires étrangères affirme que la sortie sécuritaire des Canadiens coincés à Gaza et la création d’un corridor humanitaire sont ses priorités.

De passage en Jordanie, la ministre Joly a fait le point sur la situation en Israël et dans les territoires palestiniens.

Pour assurer l’évacuation des Canadiens hors d’Israël, elle souligne, dans une entrevue à l'émission Les Coulisses du pouvoir, que six avions sont partis d’Israël et que l’opération d'évacuation se poursuivra [aussi longtemps] que cela [sera] nécessaire .

Face à une situation de plus en plus incertaine dans la région, la cheffe de la diplomatie canadienne a encouragé les ressortissants canadiens qui s'y trouvent à ne pas hésiter à quitter la région. Si vous avez un siège dans l’avion, prenez-le. On ne sait pas comment la situation va évoluer , a-t-elle indiqué.

De plus, une entente conclue avec la Jordanie permettrait d’évacuer les civils canadiens par autobus vers la Jordanie d’ici le début de la semaine prochaine .

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Alors qu’une entente avait été trouvée samedi pour permettre la sortie des civils de Gaza par le passage de Rafah vers l’Égypte, les autorités égyptiennes ont annulé cette entente, laissant des centaines de civils coincés et dans l’incertitude la plus complète.

La ministre Joly doit s’entretenir avec ses homologues égyptien et israélien sur le sujet alors qu’une quarantaine de familles canadiennes se trouvent encore à Gaza. Une demande d’ouverture du passage de Rafah fait écho à celle réitérée par la France.

La situation est très volatile présentement, mais je suis convaincue qu’ils [les Israéliens] seront capables d'arriver à protéger les civils canadiens qui sont là et aussi de faire en sorte qu'ils puissent quitter.

Situation humanitaire critique à Gaza

La ministre s’est alarmée de la situation à Gaza, qui est la pire au monde , alors que l'eau, les vivres et le carburant viennent à manquer et que le travail des organisations humanitaires est de plus en plus périlleux. Mme Joly a réitéré la nécessité de la création d’un couloir humanitaire.

En fin de journée samedi, l’ OMS a dit juger que l’évacuation de milliers de patients du nord de Gaza vers le sud représenterait l’équivalent d’une peine de mort et Médecins sans frontières a appelé Israël à faire preuve de la plus élémentaire humanité .

Mon objectif est certainement de faire en sorte qu'ils puissent sortir et, au même moment où les civils sortent, je veux m'assurer qu'il y ait un corridor humanitaire où, essentiellement, l'aide humanitaire puisse entrer dans Gaza.

Des civils égaux

Si la ministre a réaffirmé le droit d'Israël de se défendre contre le Hamas, elle a souligné l’importance de respecter les principes du droit international humanitaire .

Autant les civils israéliens sont importants, autant les civils palestiniens sont importants, et les deux sont égaux.

Elle souligne que le Canada fait une distinction entre le Hamas et les Palestiniens.

Publicité

Ses propos interviennent alors que le gouvernement Trudeau, aux premiers jours du conflit, affichait un appui sans faille à Israël. Tandis que de nombreux pays et l’ ONU s'opposaient au blocus de Gaza tout en dénonçant les pertes civiles et le danger que le conflit fait courir aux civils palestiniens, le premier ministre Trudeau refusait de se positionner contre le blocus, en appelant au droit d'Israël de se défendre.

Vers une sortie diplomatique du conflit?

Au moment où des risques d’embrasement menacent la région, notamment dans le sud du Liban et à Alep, en Syrie, et que l’armée israélienne se prépare à une offensive terrestre, la ministre Joly insiste sur le fait que le Canada doit être présent sur le terrain et doit prendre part à toutes les discussions diplomatiques .