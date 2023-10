Une clinique gratuite vise à dépister les cancers de la bouche à Winnipeg

L’Association dentaire du Manitoba et la fondation Never Alone Cancer Foundation, qui aide les patients atteints de cancer, ont tenu samedi une clinique gratuite de dépistage du cancer de la bouche à Winnipeg.

L’événement, qui se tenait au centre commercial Garden City, est de retour pour une sixième année après un hiatus de 3 ans dû à la pandémie de COVID-19.

La dentiste Christine Lachance-Piché participe cette année pour la troisième fois à la clinique de dépistage.

Selon elle, la clinique éphémère permet d’identifier certains symptômes, visibles ou palpables, pouvant être liés au cancer. J'ai participé à cet événement à trois reprises et j'ai vu des personnes présentant certaines lésions, soit une plaie, soit une excroissance, qui étaient préoccupantes.

Publicité

Les individus sont alors dirigés vers des spécialistes qui feront un examen plus approfondi, explique-t-elle.

D’après un communiqué de presse conjoint de l’Association dentaire du Manitoba et de la Never Alone Cancer Foundation, plus de 5400 Canadiens recevront un diagnostic de cancer de la bouche cette année.

Selon la dentiste et vice-présidente du comité des communications de l’Association dentaire du Manitoba, Darryll Iwaszkiw, les consommateurs d’alcool et de tabac, les hommes et les individus âgés de cinquante ans et plus sont parmi les plus touchés par les cancers de la bouche au Canada.

Ouvrir en mode plein écran D'après Darryll Iwaszkiw, dentiste et vice-présidente du comité des communications de l’Association dentaire du Manitoba, la majorité des cas de cancers buccaux répertoriés par CancerCare Manitoba sont liés au VPH. Photo : Radio-Canada

De surcroît, certaines personnes appartenant au groupe d’âge à risque peuvent être porteuses du virus du papillome humain (VPH), l’un des facteurs de risques majeurs dans les cancers buccaux.

Publicité

Les personnes âgées de plus de cinquante ans, qui sont les plus exposées au risque de cancer de la cavité buccale, n'ont pas eu la possibilité de se faire vacciner contre le virus du papillome humain comme c’est le cas pour les plus jeunes , affirme-t-elle.

D’après Mme Iwaszkiw, plus de la moitié des cancers de la bouche répertoriés par l'organisme CancerCare Manitoba, qui lutte contre le cancer, sont liés au VPH .

Fred Clark, l’un des bénévoles de l’événement, a reçu en 2013 un diagnostic de cancer de la gorge de stade 4.

Il m'a fallu un an pour me rétablir et le tout premier événement auquel j'ai participé était un dîner [de Never Alone Cancer Foundation] que je n’ai pas pu manger. Ils m'ont offert de la nourriture, mais je ne pouvais pas l'avaler.

Quand j'étais enfant, le cancer était une condamnation à mort instantanée. Si vous entendiez le mot "cancer", c'était fini. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est une condamnation à vie. On n'est plus jamais le même.

Ouvrir en mode plein écran Fred Clark s'implique auprès de la Never Alone Cancer Foundation depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada / Raphaëlle Laverdière

Dès lors, il s’implique auprès de la fondation et offre de son temps auprès de centres de recherches sur le cancer.

Celui pour qui déglutir est maintenant un défi milite pour que le dépistage soit rendu accessible à une majorité de gens.