Garder le doigt sur le pouls des nouvelles francophonies de la C.-B. pour se renouveler

Quel est le visage des nouvelles francophonies britanno-colombiennes? Le huitième colloque annuel de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique, qui s'est tenu samedi à Vancouver, s'est penché notamment sur la question en revisitant l'histoire francophone de la province.

En 2021, près d'un francophone sur cinq en Colombie-Britannique avait un statut d'immigrant, selon Statistique Canada.

On a une spécificité en Colombie-Britannique, on est la communauté francophone en situation minoritaire avec la plus grande proportion d’immigrants , affirme Anne-Cécile Delaisse, candidate au doctorat au Département de la Science de l'activité humaine et d'ergothérapie à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC).

Elle précise que 48 % des francophones du Grand Vancouver sont issus de l’immigration et une grande proportion vient d’autres provinces. En fin de compte, très peu de francophones sont nés ici en Colombie-Britannique.

Ouvrir en mode plein écran Eric Foaleng était invité à parler du parcours des Camerounais de la Colombie-Britannique dans le cadre du colloque de la Société historique francophone de la province. Photo : Radio-Canada / Daniel Beauparlant

La chercheuse s’intéresse notamment aux façons dont les espaces francophones pourraient être plus inclusifs des immigrants, en intégrant par exemple des personnes issues de l’immigration au sein des structures décisionnelles. Elle estime que la démographie de la francophonie britanno-colombienne est propice à la cocréation d'une nouvelle identité, composée de la diversité du Canada et de l’étranger.

Ouvrir en mode plein écran Maurice Guibord, président de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique. (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Dufresne

Le parcours des nouvelles communautés francophones a notamment été abordé durant le colloque. Celles-ci sont composées de nouveaux arrivants de la Mauricie, d'Haïti et du Cameroun, entre autres. Certains sont arrivés plus récemment alors que d’autres ont atterri dans la province il y a plus de 60 ans, comme dans le cas de la communauté haïtienne, selon Maurice Guibord, directeur général de la Société historique francophone de la Colombie-Britannique.

Eric Foaleng, président de l’Association des Camerounais de la Colombie-Britannique, explique les raisons pour lesquelles les membres de sa communauté adoptent la province.

Publicité

Le fait que les Camerounais ont un contact avec l’anglais et ont des communautés anglophones et francophones leur permet d’apprivoiser plus simplement la Colombie-Britannique que d’autres communautés francophones africaines qui iront directement à Montréal, mais il y a beaucoup de Camerounais francophones à Montréal aussi , précise-t-il.

Il ajoute que les Camerounais arrivent par plusieurs voies, notamment en optant pour des études universitaires sur place ou encore en cherchant un emploi spécialisé après des études en Europe.

Eric Foaleng précise que le phénomène de l’immigration par réseau joue aussi un rôle. Il y a les suiveurs. Quelqu’un qui a déjà un oncle en Colombie-Britannique choisira la province pour venir y étudier , illustre-t-il.

Les communautés francophones sont plurielles et très diversifiées, insiste la chercheuse Anne-Cécile Delaisse, qui croit qu’il est important d’avoir le doigt sur le pouls des francophonies qui sont en renouvellement constant dans la province.

Avec les informations de Jennifer Magher