La Marine royale canadienne en mode formation et recrutement à Matane

Une quarantaine de réservistes, observateurs et formateurs sont à Matane pour deux jours de formation organisés par la Réserve navale de la Marine royale canadienne basée à Rimouski.

L’objectif de l'exercice est de former les réservistes de la région, mais aussi de recruter de nouveaux membres. De fait, la Réserve navale n’échappe pas à la pénurie de main-d’œuvre.

Ouvrir en mode plein écran Le Navire Canadien de Sa Majesté (NCSM) D’IBERVILLE, exercice de petites embarcations automnal à Matane du 14 au 15 octobre 2023. Préparation à aller en mer. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

À l’échelle canadienne, il manque 1000 personnes dans le monde de la Réserve navale et encore 1000 personnes minimum au sein de la force régulière dans la Marine royale canadienne , affirme André Thibault, premier maître deuxième classe du NCSM d’Iberville à Rimouski.

Publicité

Au Québec, l’objectif est de recruter 130 personnes cette année, dont une douzaine de personnes au Bas-Saint-Laurent.

M. Thibault explique que normalement, les formations sont offertes à Rimouski. Comme beaucoup de postes sont disponibles et que l’organisation sait très bien que la région de Matane regorge de personnes passionnées par la mer et le monde maritime, on a décidé de faire la formation dans la région, ici.

Claude Cormier est capitaine de frégate et commandant du NCSM Rimouski, l'une des six unités québécoises de la Réserve navale de la Marine royale canadienne

C’est lui qui a élaboré la formation qui a lieu toute la fin de semaine à Matane. Le but est de qualifier les 35 réservistes pour des travaux liés à leurs fonctions.

Ouvrir en mode plein écran Claude Cormier a élaboré la formation qui a lieu toute la fin de semaine à Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Apprendre à travailler ensemble, en formation, donc les distances qu’il doit y avoir entre chacun et aussi les mesures d’urgence. On parle des hommes à la mer ou des personnes à la mer, des mesures d’urgence comme les remorquages qu’on devrait faire aussi , explique le commandant.

Océane Coutu réside à Rimouski. L'étudiante en technique ambulancière s’est inscrite dans la Réserve marine il y a tout juste un mois.

Ouvrir en mode plein écran Le service qu'elle peut rendre à la société par le biais de la marine inspire Océane Coutu. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Je trouve que c’est quand même quelque chose de cool à faire pour la société en général de pouvoir aider un peu à temps partiel avec les études , affirme la réserviste de Rimouski.

Vincent Tremblay, lui, partage son temps entre la marine et son travail de débardeur au port de Sept-Îles.

J’ai passé un an en Colombie-Britannique. Ça m’a amené à voyager. Ça m’a amené à faire des expériences que je n’aurais jamais vécues en civil , affirme-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Pour Vincent Tremblay, c'était tout naturel de devenir militaire, puisque son père est lui-même militaire. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Samedi, la sortie en mer sera de courte durée. Les conditions météo sont trop difficiles pour pratiquer les techniques de sauvetage.

Publicité

C’est un peu dommage, mais au final, c’est une bonne façon de voir que des fois c’est un petit peu plus difficile de naviguer selon les conditions de la météo , partage Océane Coutu.

Mais ce n’est que partie remise, puisque l’entraînement se poursuit dimanche.

Le public pourra assister à l'exercice depuis le rivage.

Ouvrir en mode plein écran L'exercice a été annulé à cause de la pluie abondante, du vent intense et des vagues déchaînées. Photo : Gracieuseté de Claude-Boucher

Avec les informations de Jean-François Deschênes