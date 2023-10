Airbnb : la loi torontoise a-t-elle assez de mordant?

Des milliers d'appartements à Toronto peuvent être offerts en location à court terme sur Airbnb, selon les données de la Ville. Or, cette situation frustre les voisins de ces appartements, qui voient leur quartier dénaturé.

À Toronto, seules les personnes louant leur résidence permanente peuvent s’afficher sur les plateformes location à court terme comme Airbnb, et ce depuis 2020. Or, plusieurs activistes affirment que les règles sont soit trop laxistes, soit trop faciles à contourner.

C’est le cas de Serena Purdy, qui habite le quartier Kensington Market. On s’est battus [pour ces lois], mais à Kensington Market, on n’a pas vu de changement , dit-elle.

Or, la Ville de Toronto semble être d’accord. Il y a deux semaines, celle-ci a publié la liste des résidences qui ont obtenu un permis de location à court terme. On y trouve 7814 entrées. Et Toronto entre en consultations publiques dès la semaine prochaine afin de mettre à jour ses lois sur le sujet.

2:20 Une rue du quartier Kensington Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Ratel

Bien que les données soient maintenant publiques, certains activistes, comme Thorben Wieditz, de Fairbnb, se demandent si les gens qui mettent leurs propriétés à louer fraudent le système en place. Selon lui, il y a à Toronto des « hôtels fantômes », des immeubles pratiquement dédiés à la location à court terme.

Le conseiller municipal Gord Perks abonde dans le même sens. Selon lui, bien des gens qui offrent des propriétés sur Airbnb trichent afin d’ échapper à notre cadre réglementaire .

Embourgeoisement

Mme Purdy explique que le quartier est une destination touristique prisée. Évidemment, quand les touristes viennent [à Toronto], ils veulent y rester. Puisqu’il y a ces incitations monétaires - faire un peu d’argent grâce au tourisme - ça signifie que des gens qui habitent le quartier depuis longtemps doivent déménager , dit la présidente de l'organisme local Friends of Kensington Market.

Ouvrir en mode plein écran Serena Purdy est la présidente de l'organisme local Friends of Kensington Market. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Elle affirme avoir vu une transformation dans le quartier : de moins en moins de voisins permanents, de plus en plus de boîtes à serrure à combinaison, de serrures numériques, de gens qui circulent avec des valises à roulettes .

Mme Purdy affirme que les lois votées en 2020 par le conseil municipal n’ont pas eu l’effet escompté. On s’est battus [pour ces lois], mais à Kensington Market, on n’a pas vu de changement. Selon elle, les lois ont trop d’échappatoires qui doivent être colmatés. Nous devons discuter, tous ensemble, de la manière dont on peut régler le problème.

Dominique Russell, coprésidente de la Fiducie foncière de Kensington Market, est d’accord.

Ouvrir en mode plein écran Dominique Russell est coprésidente de la Fiducie foncière de Kensington Market. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

Ça prend des gens qui viennent pour faire partie de la communauté, pas juste pour s’enrichir.

Mme Russell affirme qu’il y a beaucoup d’hôtels fantômes, des immeubles entiers dédiés à Airbnb. Ça se fait ouvertement, c’est évident , dit-elle.

Pourtant, selon les données de la Ville de Toronto, il n’y a qu’environ 28 permis de location à court terme dans tout le quartier, ce qui comprend les permis pour ceux qui veulent louer la chambre d'invités dans leur logement.

La location à moyen terme, c'est-à-dire entre 28 et 180 jours, est toutefois permise sur toutes les plateformes.

Les lois votées en 2020 n’ont pas d’effet, selon elle. On s’est battus pour ces lois. Et je sais que c’est compliqué, mais il faut les appliquer!

Mme Purdy se dit nostalgique du temps où les ruelles de Kensington Market étaient dédiées aux familles. Mme Russell est d’accord. On perd des voisins. Ça devient plus anonyme.

Des annonces illégales?

Une visite rapide sur le site Airbnb démontre qu’un numéro de permis est affiché au bas de toutes les annonces à court terme - moins de 28 jours - à Toronto. De plus, il est impossible d'afficher une annonce pour la location d'un logement pour moins de 28 jours sans compléter le processus d’enregistrement.

Malgré tout, M. Wieditz doute de la légalité des annonces en question. Dans un communiqué publié la semaine dernière, celui-ci indique qu’une grande quantité des appartements pour lesquels des permis ont été émis sont concentrés dans les tours à condos du centre-ville.

Ouvrir en mode plein écran Presque le quart des permis de location à court terme émis par la Ville visent des appartements des tours à condos du centre-ville de Toronto. (Archives) Photo : Radio-Canada / Kate McGillivray

Certains immeubles sont remplis de locations à court terme. Et cela pose la question de savoir si ces centaines d'annonces sont effectivement des inscriptions légales ou non, ou si elles ont acquis un permis de la Ville d'une manière qui, vous savez, trompe le système. Si je regarde dans un immeuble, et je vois qu'ils ont 200 logements [pour lesquels un permis a été émis], je me demande vraiment si tout cela est réellement illégal, si ce sont toutes des résidences principales et si les hôtes vivent réellement dans ces logements. Pour moi, c'est presque impossible , a-t-il ajouté en entrevue.

La loi requiert l'enregistrement à ceux qui veulent offrir leur appartement à louer. Ceci ne signifie pas qu’ils sont disponibles tous en même temps.

Malgré tout, M. Perks explique que la Ville ignore probablement si toutes les annonces de logement à court terme sont légales ou non. C’est un énorme problème. Franchement, nous ne savons pas quelle est son ampleur. Les exploitants et les personnes qui louent leurs locaux utilisent toutes les astuces possibles pour échapper à notre cadre réglementaire.

Ouvrir en mode plein écran Gord Perks est conseiller municipal à Toronto. Il et aussi président du comité d'urbanisme et de logement de la Ville. Photo : Radio-Canada / Jean-Loup Doudard

M. Perks ajoute qu’Airbnb ne collabore pas aussi bien avec la Ville qu’il ne le désirerait. Il a été difficile d’amener l’entreprise à nous fournir les données appropriées et à enregistrer correctement les personnes. De plus, il affirme que les lois provinciales sont problématiques. Étant donné toutes les lacunes de toutes les lois provinciales sur les locataires, c’est encore plus difficile de bien réglementer cette activité, suggère-t-il.

Il ajoute que la Ville entre en consultations publiques dès mardi afin de réécrire les lois municipales à cet effet. Nous avons tenté [de réglementer] une fois [en 2020]. Nous constatons qu’il y a des trous [à colmater]. Maintenant, nous révisons le règlement pour voir si nous pouvons le resserrer.

De son côté, Airbnb a déclaré dans un courriel que des règles plus strictes ont un effet direct sur l'accessibilité à la propriété.

À une époque où de nombreux Canadiens sont confrontés à une crise de l'abordabilité, les locations à court terme donnent aux résidents la possibilité de gagner un revenu supplémentaire pour joindre les deux bouts et couvrir la hausse des coûts. [...] En fin de compte, c’est le rôle de la Ville de Toronto de vérifier les inscriptions et d’appliquer la loi. La Ville dispose des outils nécessaires pour garantir que les hôtes sont en conformité.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard