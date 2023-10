Une entreprise veut transformer un bâtiment historique en ferme verticale à Brandon

À Brandon au Manitoba, une entreprise veut transformer le bâtiment historique ayant abrité McKenzie Seeds, situé au centre-ville, en la plus grande ferme verticale au Canada.

Le président de Brandon Fresh Farms, Adam Morand, précise que son entreprise vise à transformer le bâtiment en une ferme verticale de 11 000 m².

Ce type de ferme vise à cultiver des quantités significatives de produits alimentaires dans des tours, parois ou structures verticales, de manière à produire plus sur une faible emprise au sol.

C'est à la fois un projet de sécurité alimentaire et de patrimoine , souligne Adam Morand. Il ajoute que la nourriture produite vise à être vendue, mais que les surplus seront offerts aux banques alimentaires du secteur.

Adam Morand explique qu'une fois opérationnelle, la ferme verticale produira notamment du basilic, des tomates cerises, des endives, de la coriandre, du concombre, des poivrons et de la laitue.

Nous ne voulons pas faire pousser ce qui existe déjà à Brandon [...] Nous voulons produire ce qui vient de loin et qui coûte cher à amener ici et les faire pousser localement , assure Adam Morand.

D'après Adam Morand, la ferme verticale comprendra de nombreuses boîtes qui pourront faire pousser entre 300 et 1100 plants chacune.

Brandon Fresh Farms utilisera la technologie développée par l'entreprise albertaine Agriplay Ventures, dont Adam Morand est le fondateur, pour créer un environnement adapté aux plantes. Le système pourra être contrôlé à distance à l'aide de câbles Ethernet.

Ça représente beaucoup de travail et d'argent, il faut équiper le bâtiment avec tous ces systèmes et avoir les fonds nécessaires pour lancer la ferme et lui permettre de produire , explique le président de Brandon Fresh Farms.

Le projet est évalué à 30 millions $ et la ferme verticale emploierait 20 à 30 personnes à temps plein, en plus de 50 à 70 personnes à temps partiel.

Le bâtiment ayant abrité McKenzie Seeds, construit en 1910, figure sur la liste des édifices patrimoniaux du Canada. (Nouvelle fenêtre)

Du nouveau au centre-ville

Après avoir entendu une présentation sur le projet jeudi, le maire de Brandon, Jeff Fawcett, estime que la présence de la ferme de Brandon Fresh Farms au centre-ville pourrait être bénéfique pour toute la ville, en plus de revitaliser le quartier.

Ça inspire d'autres personnes à investir beaucoup et à faire de l'argent dans la ville [...] Je suis très optimiste, je leur offre mon soutien , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Brandon, Jeff Fawcett. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le directeur du développement économique de Brandon, Gerald Cathcart, évalue que les retombées économiques du projet de construction et de l'entreprise pourraient atteindre 48 millions $.

C'est probablement l'un des plus gros projets que nous avons prévus dans nos estimations et nos tentatives d'amener des projets de construction et des investissements dans le centre-ville de Brandon , explique-t-il.

Selon Adam Morand, les travaux pour rénover l'édifice de sept étages devraient débuter en janvier et devraient durer la majorité de la prochaine année.

La ferme verticale de Brandon Fresh Farms devrait être opérationnelle en 2025, d'après l'entrepreneur.

Avec les informations de Chelsea Kemp