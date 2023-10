L’immigration retient l’attention au congrès des municipalités francophones du N.-B.

Le 34e Congrès annuel de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) se tient ce week-end dans le centre-ville de Moncton. L’immigration est le sujet de l’heure.

Selon la coordonnatrice de la Communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean, Martine Rioux, de plus en plus de nouveaux arrivants choisissent de vivre dans les communautés rurales.

Ils [...] veulent venir s’installer dans de plus petits centres pour la qualité de vie, le style de vie aussi , avance-t-elle. La ville n’est pas faite pour tout le monde.

Ouvrir en mode plein écran Martine Rioux, coordonnatrice de la Communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Le travail de Martine Rioux consiste à aider les communautés du Nord-Ouest à mieux accueillir les nouveaux arrivants. Le plus gros défi, dit-elle, c’est la sensibilisation et l’éducation des communautés d’accueil.

On veut renforcer nos communautés, renforcer nos capacités d’accueil pour inclure les nouveaux arrivants dans nos communautés , lance-t-elle. C’est le devoir de chaque citoyenne et citoyenne de s’impliquer dans tout ça.

La Ville d’Edmundston a dû mettre beaucoup d’efforts au cours des trois dernières années pour faire face à cette explosion de l’immigration, liée notamment à l’accueil de plus d’étudiants internationaux à l’Université de Moncton et au collège communautaire.

On a reçu de plus en plus d’étudiants immigrants qui proviennent des quatre coins de la planète , relate le maire de la Ville d’Edmundston, Éric Marquis.

C’est un phénomène qui est très, très intéressant pour notre municipalité d’avoir autant de personnes qui nous arrivent , poursuit-il.

Ouvrir en mode plein écran Éric Marquis, maire de la Ville d’Edmundston. Photo : Radio-Canada

Si la tendance est intéressante pour la municipalité, le maire ajoute que plusieurs citoyens ont été déstabilisés par le phénomène.

Publicité

Faut dire qu'il y a des personnes, que ça les a surpris un peu [...], voir un aussi important nombre de personnes arrivées de toutes les places du monde avec des cultures qui sont très très différentes. Ça fait en sorte que beaucoup de gens à l'intérieur de la municipalité ont dû s'adapter.

Autre nouvelle réalité : des étudiants étrangers restent à Edmundston après leurs études. Ça fait des personnes pour remplir les emplois qu’on a, mais ça nous cause naturellement le défi du logement , explique Éric Marquis.

À la recherche de logements abordables

Car l’accès au logement abordable demeure le plus grand enjeu de l’immigration pour toutes les régions néo-brunswickoises présentes au congrès.

On manque de logements , confirme la PDG de la Commission de services régionaux Restigouche, Betty-Ann Fortin.

Ouvrir en mode plein écran Betty-Ann Fortin, PDG de la Commission de services régionaux Restigouche. Photo : Radio-Canada

Betty-Ann Fortin ajoute que d’importants efforts sont déployés en ce moment afin de trouver un logement pour huit familles, soit 32 personnes, qui arriveront dans la région au cours des prochaines semaines.

Même son de cloche dans la Péninsule acadienne.

On va les accueillir [les nouveaux arrivants], mais on n’a pas de place pour les loger , illustre le conseiller municipal de Caraquet Terry Ing.

Ouvrir en mode plein écran Terry Ing, conseiller municipal de Caraquet. Photo : Radio-Canada

Au-delà de cette difficulté, la plupart des communautés semblent enthousiastes d’accueillir de nouveaux citoyens.

Publicité

Je suis un Chinois. Alors à Caraquet, je n’ai pas senti qu’y avait comme du racisme , partage Terry Ing. Tu sais, les gens sont vraiment accueillants, c’est sûr.

Alors que l’immigration et la crise du logement s’imposent désormais aux quatre coins de la province, les municipalités doivent s’assurer de mettre en place des stratégies pour s’assurer de l’intégration des nouveaux arrivants, notamment sur le marché du travail, et de leur rétention à long terme.

D’après le reportage de Mariève Bégin