Le projet Makwa Waakaa'igan a franchi une étape symbolique cette semaine, alors que le conseil municipal a approuvé à l’unanimité un financement de 600 000 $ pour ce projet de construction de l’Université Algoma.

Ce nouvel édifice remplacera l’aile est de l’édifice principal de l’université, le Shingwauk Hall. La construction commencera au printemps 2024.

En tant qu’espace académique, Makwa Waakaa'igan servira de centre d’études interculturelles, avec un accent sur les façons de vivre des anishinaabe puisque nous sommes à Baawaating, ou Sault Ste Marie comme on l’appelle maintenant , explique Joel Syrette, directeur de projet pour Makwa Waakaa'igan, mais nous voulons établir des partenariats avec des communautés autochtones et des pratiques culturelles de partout dans le monde .

L’investissement de la municipalité représente moins de 2 % du budget total de 43 M$ pour le projet, mais l’appui unanime du conseil envoie un signal clair : ce projet est important pour Sault Ste Marie.

C’était un moment très émotif, d’obtenir l’appui unanime du conseil

Le projet Makwa Waakaa'igan s’inscrit dans une stratégie à long terme de renouvellement des installations sur le campus pour l’Université d’Algoma, qui est en pleine croissance.

Publicité

Le maire de Sault Ste Marie Matthew Shoemaker, affirme ne pas être surpris de l’unanimité du conseil municipal au vote de cette semaine.

Il explique que la ville voit à quel point les institutions postsecondaires contribuent énormément aux efforts de diversifier l’économie de la ville. Si on peut leur donner notre appui pour les aider à grandir, avoir plus d’étudiants et plus de programmes, c’est bon pour notre ville, notre communauté, notre économie , poursuit-il.

Un endroit lourd d'histoire

L’Université Algoma occupe l’ancien bâtiment de l’École Shingwauk, un pensionnat pour autochtones, fermé en 1970.

En 1971, après quelques années à enseigner dans des espaces temporaires, l’Université emménage dans l’édifice.

En 1981, un groupe de survivants, la Children of Shingwauk Alumni Association, choisit de se rassembler au Shingwauk Hall, pour partager leurs histoires et commencer le processus de réappropriation de cet espace.

Lorsqu’on regarde tout ce qui se passe en ce moment dans ce pays par rapport à la vérité et la réconciliation, ce que plusieurs personnes ignorent, c’est que le premier rassemblement des survivants des pensionnats a eu lieu ici même, sur l’escalier qui mène au Shingwauk Hall.

Une des premières actions du groupe de survivants a été de restaurer le cimetière qui était en piètre état. Depuis, les efforts de ce groupe de survivants orientent le travail de l’Université Algoma dans ce dossier.

Ouvrir en mode plein écran Shingwauk Hall est l'édifice principal de l'Université d'Algoma. L'édifice a d'abord servi de pensionnat pour autochtones, jusqu'en 1970. Photo : Radio-Canada / Félix Hallée-Théoret

Joel Syrette, dont la grand-mère est une ancienne élève de Shingwauk, insiste fortement sur l’importance des survivants, et en particulier des membres de la Children of Shingwauk Alumni Association.

Publicité

Je ne sais pas si ce projet aurait pu avoir lieu ailleurs, parce que les survivants avec qui on travaille sont incroyables. Certains ont plus de 80 ans et sont toujours très actifs dans le travail que l’on fait, dit-il.

L'édifice de l'Ours noir

Le nom Makwa Waakaa'igan a été choisi dans le respect des protocoles anishinaabe, après une cérémonie traditionnelle avec des membres des Premières Nations avoisinantes.

Un membre de la première nation de Garden River, à côté de Sault Ste Marie, a proposé le nom Makwa Waakaa'igan, ce qui signifie « l’édifice de l’ours noir »

Ouvrir en mode plein écran Joel Syrette est le directeur du projet Makwa Waakaa'igan. Photo : Radio-Canada / Félix Hallée-Théoret

Un partenariat avec l' EMNO

Le troisième étage du nouvel édifice sera occupé par un institut de recherche en santé mentale et en dépendances, en collaboration avec l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario ( EMNO ).

La crise des opioïdes s’aggrave à Sault Ste Marie, comme dans toutes les villes du Nord de l’Ontario.

Le maire Matthew Shoemaker espère que c’est la première étape d’un potentiel futur campus de l’ EMNO dans sa ville, ce qui pourrait aider à pallier la pénurie de médecins dans la région.

Ce qu’on voit à Thunder Bay et à Sudbury, c’est que la plupart des médecins qui étudient dans ces institutions restent dans ces communautés.

La recherche qui y sera effectuée traitera évidemment des enjeux de santé mentale et de dépendance, mais aussi sur les méthodes de traitement des traumatismes intergénérationnels, selon Joel Syrette.

Vérité et réconciliation, passé et présent

Le centre Makwa Waakaa'igan servira également d’établissement archiviste. La préservation des histoires des survivants est une vocation principale du projet, autant ceux de l’École Shingwauk que les survivants d’autres pensionnats pour autochtones.

Déjà, les corridors et l’auditorium du Shingwauk Hall servent d’exposition sur l’histoire de l’école Shingwauk, des pensionnats pour autochtones, et de l’histoire des autochtones au Canada, et l’Université Algoma est déjà en possession de documents d’archives sur tous les pensionnats du pays.

L’exposition permanente, un résultat des efforts de la communauté des survivants, peut servir à démontrer ce à quoi peut ressembler la réconciliation dans ce pays , selon Joel Syrette.

Ce projet existe grâce à la force, la persévérance, la résilience et la vision de la communauté des survivants , poursuit-il.

Ils nous ont donné ce cadeau et nous avons maintenant l'opportunité d’en apprendre sur notre vraie histoire

Alors qu’on approche dix ans depuis la publication du rapport de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, et de ses 94 appels à l’action, le projet du centre Makwa Waakaa'igan représente un pas concret vers l’avenir.