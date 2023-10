C’est sous la pluie et les bourrasques que 875 jeunes sportifs ont couru le parcours du championnat régional de cross-country du Réseau du sport étudiant Côte-Nord samedi matin à Port-Cartier.

Malgré les aléas de la météo, rien n’aurait pu empêcher la coureuse de Blanc-Sablon, Sofie Keats, d’être sur la ligne de départ. Pour participer à ce championnat régional, ses coéquipiers, leur famille et elle ont dû survoler des centaines de kilomètres.

Toutefois, le voyage aura valu la peine pour la jeune sportive. C’est la première fois que j’arrive en première place aux régionaux, donc je suis vraiment fière , déclare Sofie Keats.

Ouvrir en mode plein écran Sofie Keats espère faire une belle performance lors de sa prochaine course à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Pour sa mère, Érica Joncas, cette course restera gravée dans sa mémoire pour de nombreuses années.

C’est beaucoup d’émotion, c’est sa dernière année au secondaire, donc c’est sa dernière année de cross-country. Elle pratique cette discipline depuis la cinquième année quand même , dit-elle.

L’épreuve de cross-country du Réseau de sport étudiant du Québec est également le coup d’envoi de la saison pour plusieurs disciplines étudiantes. C’est d’ailleurs le cas de la coureuse de Blanc-Sablon qui entamera sous peu sa saison de volleyball.

Ouvrir en mode plein écran Toute la journée, 875 sportifs du primaire et du secondaire ont effectué le parcours. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

On entend souvent les entraîneurs dire que c’est important de participer aux courses de cross-country, car ça aide les jeunes à se préparer pour leur saison de volleyball, de basket ou encore de hockey , explique le directeur du Réseau du sport étudiant Côte-Nord, Éric Boucher.

Ouvrir en mode plein écran Éric Boucher est le directeur du Réseau du sport étudiant Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Il ajoute être très satisfait de l’intérêt que portent les jeunes à cette course. Cette année, des coureurs de Tadoussac en passant par Fermont jusqu’à la Basse-Côte-Nord ont sorti leurs chaussures de course pour participer au championnat.

Au total, une vingtaine d’écoles primaires et huit écoles secondaires ont envoyé des délégations à Port-Cartier.

Pour les accueillir, le Centre Éducatif l’Abri a logé 200 athlètes. En ce qui a trait au soutien moral, une cinquantaine de bénévoles ont accompagné les coureurs sous la pluie et le vent.

Ouvrir en mode plein écran Martine Dufresne est également la directrice de l'école Mère-d'Youville à Port-Cartier. Photo : Radio-Canada

Quand on regarde leur motivation et leur courage pour faire la course dans une température comme ça, c’est un moindre mal de les encourager et de les supporter , affirme l’une des bénévoles, Martine Dufresne.

La prochaine épreuve qui attend les coureurs aura lieu à Baie-Comeau à l’occasion du championnat provincial. Les athlètes qui se sont qualifiés, comme Sofie Keats, pourront participer à cette course.

Pour l’un des coureurs qualifiés, Vincent Deschênes, c’est avec beaucoup de plaisir et de fierté qu’il enfilera à nouveau ses souliers de course pour tenter de retourner chez lui avec la victoire.

Ouvrir en mode plein écran Vincent Duchesne affirme avoir tout donné lors de la course. Photo : Radio-Canada / Renaud Chicoine-Mckenzie

Le dernier tour a été difficile, ce n’était pas facile pour le mental. J’essayais de me qualifier, je suis content et j’ai hâte à la prochaine course , déclare ce dernier.

Ce sont 52 coureurs qui se retrouveront pour la compétition provinciale la semaine prochaine, à Baie-Comeau.

Avec les informations de Renaud Chicoine-Mckenzie